Aggiorna Multisim™

Gli utenti Multisim™ con un'iscrizione valida a Standard Service Program (SSP) possono ​eseguire subito ​l'aggiornamento a Multisim™. Eseguendo l'aggiornamento riceverai la Circuit Design Suite, che include le ultime versioni di Multisim™ e Ultiboard™1. Il codice di attivazione Multisim™ ti permette di attivare l'ultima versione di Multisim™ e ti dà accesso alla versione di prova di Ultiboard™. Se Ultiboard ™ non è incluso nell'iscrizione SSP corrente, è possibile acquistarlo separatamente o eseguire l'aggiornamento alla Circuit Design Suite, che include l'attivazione completa di Multisim™ e Ultiboard™ con uno sconto significativo. Non possiedi un'iscrizione attiva? Rinnovala oggi stesso per ottenere le ultime versioni di Multisim™.