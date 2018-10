Previeni sul campo i guasti agli impianti

I veicoli pesanti sono ancora più difficili da manutenere quando si trovano dall'altra parte del mondo, sono in viaggio o in entrambi i casi. I tempi di inattività comportano ritardi e possibili multe. Servono pianificazione e logistica per permettere al personale di avere sempre a portata di mano le attrezzature giuste per la misura o la riparazione. Dai cuscinetti delle ruote dei vagoni ferroviari ai sistemi di trasmissione di macchine minerarie, i software di manutenzione predittiva consentono di evitare stress logistici e perdite di profitti mettendo i dati giusti nelle mani degli esperti e preparando al contempo la tua attività alle future soluzioni di analisi, machine learning e manutenzione predittiva. Sei pronto ad affrontare le sfide future?