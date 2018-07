NI Expertise

I veicoli stanno raggiungendo nuovi livelli di sicurezza grazie alla tecnologia ADAS. I primi sistemi di sicurezza includevano telecamere di backup o di assistenza per il parcheggio, ora sono sistemi combinati con altri sottosistemi e integrati con nuove tecnologie per fornire funzionalità per la sicurezza come la frenata di emergenza. Poiché questi sistemi vengono utilizzati in applicazioni sempre più importanti per la sicurezza, i test per garantire la corretta funzionalità devono essere più rigorosi e supportare contemporaneamente la rapida evoluzione dell'innovazione. NI offre un approccio basato su piattaforma basata su software per test automotive che integra nativamente tutti i tipi di I/O necessari per testare la tecnologia ADAS di oggi e di domani. Questo approccio assicura un'integrazione più semplice e dati di test più accurati. È possibile utilizzare la stessa piattaforma per tutte le fasi della progettazione del sistema, dalla caratterizzazione e verifica fino alla validazione.