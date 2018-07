NI Expertise

I segnali radio si stanno evolvendo verso bande di frequenza sempre più elevate e larghe. Ciò presenta nuove sfide per l’industria dell’Aerospazio e Difesa in quanto i sistemi utilizzati necessitano di inviare e ricevere segnali chiari e senza disturbi. Gli strumenti di misura per l'analisi dei componenti della frequenza dei segnali e per comprendere il grado di qualità di alcuni componenti rispetto ad altri devono stare al passo con questa evoluzione. NI fornisce strumenti per lo sviluppo di algoritmi, monitoraggio dello spettro real-time, test HIL (hardware-in-the-loop), test funzionali di sistemi radar, sistemi EW (Electronic Warfare) e SIGINT (Signals Intelligence). Gli strumenti SDR (software defined radio) ed FPGA-enabled di NI offrono velocità superiori per il monitoraggio di ambienti wireless, inclusi segnali di interferenza, trasmettitori illegali e per lo sviluppo di algoritmi e applicazioni di monitoraggio dello spettro. I sistemi di test HIL RF e ATE basati sugli strumenti PXI con elevate velocità di trasmissione e una maggiore flessibilità consentono di testare rapidamente la potenza e l'efficacia dei segnali.