NI Expertise

L'hardware e software di acquisizione dati sono comunemente utilizzati per identificare fenomeni sconosciuti tramite applicazioni di misura e analisi. NI fornisce soluzioni avanzate in grado di accelerare l'innovazione e la scoperta. Scopri come evolvono le nuove tecnologie dei banchi prova che integrano componenti meccanici e simulati e ottieni una visione completa sui sistemi wireless di prossima generazione e sul test di sistemi embedded per il controllo e il monitoraggio senza l'utilizzo di tecnologie complesse e costose. NI contribuisce alla ricerca universitaria con programmi di finanziamento, partnership, pubblicazioni editoriali e consulenze tecniche. Contatta NI se desideri collaborare per un progetto di ricerca.