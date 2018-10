L'avenir des communications sans fil

La technologie sans fil 5G promet un monde riche, fiable et hyperconnecté. Toutefois, qu'il s'agisse de nouvelles bandes, de bande passante plus large ou de nouvelle technologie de formation de faisceau, la 5G New Radio (NR) présente des défis de conception et de test importants. Consultez notre résumé sur la nouvelle norme 3GPP : Cinq points clés sur la 5G Nwe Radio.