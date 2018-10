Comment enregistrer les tableaux de visualisation des données dans le cloud SystemLink™ ?

Le développement d'applications distribuées nécessite généralement la configuration et la gestion du serveur web et de l'infrastructure de la base de données. NI supprime cet obstacle avec SystemLink Cloud qui permet la visualisation des données. C'est un service hébergé dans un cloud sécurisé et évolutif. SystemLink Cloud permet aux équipes de développement d'utiliser le Dashboard Builder de SystemLink, basé sur la configuration, et de l'intégrer au module logiciel LabVIEW NXG Web.