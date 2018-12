NI-Technologie in den MINT-Fächern

Roboterwettbewerbe sollen Kindern und Jugendlichen Spaß und Spannung beim Umgang mit Technik vermitteln. Die Wettbewerbe vermitteln erste Grundlagen von Entwicklung und Konstruktion, Fähigkeiten zur Problemlösung und die Erfahrung, wie es ist, ein Team anzuführen. Erklärtes Ziel der Wettbewerbe ist es, mehr Schüler für Karrieren in MINT-Berufen zu gewinnen. NI spielt bei diesen Initiativen eine wichtige Rolle, gibt Anleitung, rekrutiert freiwillige Helfer und stellt eine leistungsfähige Technologieplattform bereit. NI ist langjähriger, strategischer Partner der weltweiten Organisationen, die die Wettbewerbe durchführen. Zwei der wichtigsten Partnerschaften pflegt NI mit der Jugendorganisation FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) und den Veranstaltern der WRO (World Robot Olympiad).