NI, 코로나19와 싸우기 위해 엔지니어링 커뮤니티 전체의 역량 집결

미국 텍사스 오스틴 – 2020년 4월 16일 – 자동 테스트 및 자동 측정 시스템의 개발과 성능 가속화를 지원하는 소프트웨어 정의 시스템 공급사인 NI(Nasdaq: NATI)는 엔지니어와 커뮤니티를 지원하기 위해 내부 리소스를 확충했다. NI는 엔지니어에게 꼭 필요한 도구와 리소스를 제공하는 동시에, 전 세계 곳곳의 직원과 현지 커뮤니티를 지원하기 위해 만전을 기하고 있다.

NI의 Eric Starkloff CEO는 이렇게 말한다. “지금은 그 어느 때보다도 사회적 요구를 해결하는 데 기술이 중요한 역할을 하는 시기입니다. NI는 엔지니어링 커뮤니티가 빠른 혁신을 통해 세계적인 위기에 대처할 수 있도록 지원하고 있습니다.”

우선 대응

NI는 필수 자재의 배송 및 공급 지연을 최소화하기 위해 공급망 파트너와 긴밀히 협력함으로써 코로나19 사태에 맞서고 있는 주요 의료기기 제조업체의 수요를 뒷받침하고 있다. NI는 또한 선도적인 의료 기업에 테스트 계측, 테스트 개발 소프트웨어, 서비스 및 기술 지원도 제공한다. 그 밖에도 NI가 코로나19 사태를 극복하기 위해 벌이고 있는 활동은 다음과 같다.

코로나19 관련 어플리케이션을 사용하는 고객에게 2020년 6월 30일까지 NI 기술 지원 엔지니어의 무료 기술 상담을 받을 수 있도록 지원한다. ni.com/support를 방문하여 지원을 받을 수 있다.

의료기기 테스트에 대해 풍부한 노하우를 보유하고 있으며 신속한 테스트 스테이션 개발을 지원할 수 있는 전문 기업이 포함된 NI 파트너 네트워크를 고객이 활용할 수 있도록 지원한다. NI 파트너는 국제적인 품질 기준 만족과 의료기기 생산량 증대를 지원할 수 있다.

엔지니어 지원

또한 NI는 엔지니어가 어떤 상황에서도 성공적으로 어플리케이션을 개발할 수 있도록 필요한 도구, 시스템 및 교육을 지원하고 있다.

최소 2020년 4월 30일까지 전 세계 엔지니어는 온라인 교육과정을 무료로 이용할 수 있다.

재택 근무를 하는 동안 NI 소프트웨어 및 라이센스의 무료 평가판을 사용해볼 수 있다.

수만 명의 동료 엔지니어와 협력하여 다양한 문제를 해결할 수 있는 NI 개발자 커뮤니티도 이용할 수 있다.

지역 커뮤니티 지원

파트너와 고객에 대한 지원 외에도, NI 직원들은 지역 커뮤니티가 코로나19를 이겨낼 수 있도록 돕고 있다. 예를 들어, 엔지니어인 Brian MacCleery와 솔루션 마케팅 부사장인 Dave Wilson은 한 자원봉사 단체와 오스틴에서 활동하는 의료 전문가들과 협력하여 마스크 및 삽관 텐트와 같은 PPE(개인 보호 장비)를 일선 의료 종사자들에게 제공했다.

NI는 또한 현지 지역 커뮤니티의 단기 및 장기적 지원을 위해서도 헌신적으로 노력하고 있다. 오스틴에 본사를 둔 NI는 코로나19에 특별히 더 큰 타격을 입은 지역 공동체와 협력하고 있는 비영리 단체들에게 Austin Community Foundation과 United Way for Greater Austin이 조성한 All Together ATX Fund를 통해 융통성 있게 활용할 수 있는 1백만 달러 상당의 보조금을 지급했다. 또한 다른 주요 사업장이 있는 지역을 돕는 비영리 단체들에게도 150만 달러를 제공했다.

급변하는 코로나19 사태에 대한 NI의 대응과 관련된 최신 정보는 ni.com/covid19에서 확인할 수 있다.