執行​硬體​交​握 (hardware handshaking)，​以便​讓​某個 PXI 切換​器​和​另一​個 PXI 儀器 (例如 DMM 或 RF 分析​器) 進行​同步，​藉此​避開​軟體​負荷​與​匯流排​潛​時，​同時​提供​最​快速​的​測試​時間​與​最高​的​量​測​傳輸​量。