執行硬體交握 (hardware handshaking)，以便讓某個 PXI 切換器和另一個 PXI 儀器 (例如 DMM 或 RF 分析器) 進行同步，藉此避開軟體負荷與匯流排潛時，同時提供最快速的測試時間與最高的量測傳輸量。
可藉由接合 PXI 矩陣的資料列/資料行，或是接合 PXI 的 COM 多工器 (多工器擴充) 來結合多個實體 PXI 切換器，建置規模更大的單一切換器。
運用 Switch Health Center 監控 PXI 切換器的繼電器健全狀態。PXI 切換器包含各項進階功能，可判斷繼電器的使用壽命何時結束，方便您執行預知維護作業，減少系統停機時間。
Switch Executive 具備圖形化與自動切換路由設定選項、直覺式通道別名及路由群組，可加速開發時間，並簡化大型或複雜的自動化測試系統維護作業。
了解將切換與多工切換功能整合至測試系統的最佳做法，包括常見切換拓撲、常見繼電器類型，以及各種秘訣與技巧。
平台資源套件
PXI 101
透過 PXI 101 平台資源套件，了解在自動化測試與量測作業中使用 PXI 平台的基本概念。此套件包含架構說明、相關解決方案與效能指標。