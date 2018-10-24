什麼​是 PXI 切換​器？

PXI 切換​器​可在​儀器​與​受​測​裝置​或​受​測​單元 (DUT 與 UUT) 之間，​促成​訊號​路​由。​您​可​使用​這類​產品​執行​一般​功能​測試、​半導體​參數​測試、​雷達​測試、​高​功率​故障​植​入，​以及​其他​作業。

與​儀器​同步

執行​硬體​交​握 (hardware handshaking)，​以便​讓​某個 PXI 切換​器​和​另一​個 PXI 儀器 (例如 DMM 或 RF 分析​器) 進行​同步，​藉此​避開​軟體​負荷​與​匯流排​潛​時，​同時​提供​最​快速​的​測試​時間​與​最高​的​量​測​傳輸​量。

PXI 切換​器​擴充

可​藉由​接合 PXI 矩陣​的​資料​列/​資料​行，​或是​接合 PXI 的 COM 多​工​器 (多​工​器​擴充) 來​結合​多個​實體 PXI 切換​器，​建​置​規模​更大​的​單一​切換​器。

監​控 PXI 切換​器​的​繼電器​健全​狀態

運用 Switch Health Center 監​控 PXI 切換​器​的​繼電器​健全​狀態。​PXI 切換​器​包含​各項​進​階​功能，​可​判斷​繼電器​的​使用​壽命​何時​結束，​方便​您​執行​預知​維護​作業，​減少​系統​停機​時間。

使用 Switch Executive 設定 PXI 切換​器​系統

Switch Executive 具備​圖形​化​與​自動​切換​路​由​設定​選項、​直覺​式​通道​別名​及​路​由​群組，​可​加速​開發​時間，​並​簡化​大型​或​複雜​的​自動化​測試​系統​維護​作業。

焦點​內容

了解​硬體​掃描、​預知​維護、​產品​認證​與​卓越​的​軟體​支援​等​服務，​如何​協助​您​簡化​測試​開發​程序。

了解​如何​藉由​接合 PXI 矩陣​的​資料​列、​資料​行​來​結合​多個​實體 PXI 切換​器，​以​創造​規模​更大​的​單一​切換​器。

了解​將​切換​與​多​工​切換​功能​整合​至​測試​系統的​最佳​做法，​包括​常見​切換​拓​撲、​常見​繼電器​類型，​以及​各種​秘訣​與​技巧。

平台​資源​套件

PXI 101

透過 PXI 101 平台​資源​套​件，​了解​在​自動化​測試​與​量​測​作業​中​使用 PXI 平台​的​基本​概念。​此​套​件​包含​架構​說明、​相關​解決​方案​與​效能​指標。

相關​產品

硬體​服務

服務​計畫​選項

購買​每份 PXI 均​包含​下列​服務：

  • 為期​一年​的​基本​維修​保固
  • 在​出貨​之前，​會​根據 NI 規格​完成​校準
  • 基本​組​裝​與​功能​測試
  • 30 天​技術​支援​體驗*

NI 提供​額外​的​硬體​服務，​這是​屬於​擴充​服務​計畫​的​一環，​如此​可​延長​正常​運作​時間，​並​降低​維護​成本。

*​您​可以​購買​軟體標準​服務​計畫，​延長​獲得​技術​支援​的​時間。