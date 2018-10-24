PXI SMU 會​隨​附​一​款​名為 InstrumentStudio 的​互動​式​軟體​人​機​介面，​協助​您​立即​執行​設定​與​量​測​作業。​它​提供​了​兩種​模式：​其一​可用​於​持續​輸出 DC 電流​或​電壓，​其二​則​可用​於​雙​通道​掃​頻。​您​也可以​一邊​執行​程式碼，​一邊​監​控​儀器​與​除錯。