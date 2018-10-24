首頁 產品​選購 電子​測試​與​儀控 電源​量​測​單元 什麼​是 PXI 電源​量​測​單元？

什麼​是 PXI 電源​量​測​單元？

PXI 電源​量​測​單元 (SMU) 結合​高​精確度​電源​與​量​測​功能，​以及​專為​縮短​測試​時間​與​提升​靈活​度​所​設計​的​多項​功能。

InstrumentStudio™ 互動​式​軟體

PXI SMU 會​隨​附​一​款​名為 InstrumentStudio 的​互動​式​軟體​人​機​介面，​協助​您​立即​執行​設定​與​量​測​作業。​它​提供​了​兩種​模式：​其一​可用​於​持續​輸出 DC 電流​或​電壓，​其二​則​可用​於​雙​通道​掃​頻。​您​也可以​一邊​執行​程式碼，​一邊​監​控​儀器​與​除錯。

硬體​時序

您​可以​在​每個​量​測​序列​中，​去除​主機​電腦​與 SMU 之間​的​通訊​潛​時，​並在​每個​量​測​步驟​變更​各種 SMU 參數，​例如​輸出​模式、​孔徑​時間、​電流​範圍​與​瞬​變​響應，​更​快​取得​您​的​量​測​結果。

客​制​化​瞬​變​響應

採用 NI SourceAdapt (PXI SMU 上​的​專利​技術)，​並​以​數位​方式​控制 PXI SMU 的​瞬​變​屬性，​進而​大幅​提升​穩定性、​減少​過​衝，​並且​大幅​縮短​測試​時間。

高​功率​脈衝

透過​產生​脈衝​電流​或​電壓，​而​非​供應​穩定 DC 電源​的​方式，​以​高於 PXI SMU 基本 DC 功率​的​範圍​來​運作，​讓​您​得以​在​散熱​模組​基礎​架構​有限​或​缺乏​的​情況​下，​以​高​瞬間​功率​進行​測試。

進​階​序列​功能

可在​硬體​時序​期間，​毫無​延遲​地​變更​幾乎​所有 PXI SMU 參數，​包括​孔徑​時間、​需求​限制、​輸出​模式​與​量​測​範圍，​節省​寶貴​的​量​測​時間。

焦點​內容

穩定性​工程師​開始​轉而​採用 PXI SMU 為​基礎​的​高​靈活​度​模組化​解決​方案。​這類​方案​可​進行​擴充，​因此​能夠​一邊​降低​測試​成本，​同時​增加​穩定性​資料。

了解​讓 SMU 適用於​半導體​與​電子​元件​測試​的​各項​功能，​包括​精確度、​四​象限​操作​功能、​掃​頻​與​其他​更多​功能。

PXI SMU 以 NI 技術​結合​了​傳統​箱​型 SMU 的​效能、​精確度，​所以​速度​更​快、​更​靈活、​體積​更​精巧。

平台​資源​組合

PXI 101


透過 PXI 101 平台​資源​組合，​了解​在​自動化​測試​與​量​測​作業​中​使用 PXI 平台​的​基本​概念。​此​組合​包含​架構​說明、​相關​解決​方案​與​效能​指標。

相關​產品

硬體​服務

服務​計畫​選項

購買​每份 PXI 均​包含​下列​服務：

  • 為期​一年​的​基本​維修​保固
  • 在​出貨​之前，​會​根據 NI 規格​完成​校準
  • 基本​組​裝​與​功能​測試
  • 30 天​技術​支援​體驗*

NI 提供​額外​的​硬體​服務，​這是​屬於​擴充​服務​計畫​的​一環，​如此​可​延長​正常​運作​時間，​並​降低​維護​成本。

*​您​可以​購買​軟體標準​服務​計畫，​延長​獲得​技術​支援​的​時間。

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