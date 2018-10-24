PXI SMU 會隨附一款名為 InstrumentStudio 的互動式軟體人機介面，協助您立即執行設定與量測作業。它提供了兩種模式：其一可用於持續輸出 DC 電流或電壓，其二則可用於雙通道掃頻。您也可以一邊執行程式碼，一邊監控儀器與除錯。
採用 NI SourceAdapt (PXI SMU 上的專利技術)，並以數位方式控制 PXI SMU 的瞬變屬性，進而大幅提升穩定性、減少過衝，並且大幅縮短測試時間。
透過產生脈衝電流或電壓，而非供應穩定 DC 電源的方式，以高於 PXI SMU 基本 DC 功率的範圍來運作，讓您得以在散熱模組基礎架構有限或缺乏的情況下，以高瞬間功率進行測試。
穩定性工程師開始轉而採用 PXI SMU 為基礎的高靈活度模組化解決方案。這類方案可進行擴充，因此能夠一邊降低測試成本，同時增加穩定性資料。
PXI SMU 以 NI 技術結合了傳統箱型 SMU 的效能、精確度，所以速度更快、更靈活、體積更精巧。
平台資源組合
PXI 101
透過 PXI 101 平台資源組合，了解在自動化測試與量測作業中使用 PXI 平台的基本概念。此組合包含架構說明、相關解決方案與效能指標。