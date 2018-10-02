我要​如何​使用 Multisim™ 講授​電子​相關​知識？

Multisim™ 軟體​能​在​電子​課程​中​吸引​學生​投入​並​加深​理解。​學生​可以​透過​使用​廣泛​的​元件​函式​庫​與​強大​的​分析​工具，​將​抽象​概念​與​具體​模擬​訊號​相​連結，​以​互動​化​方式​學習​電子​相關​知識。

透過​模擬​與​硬體​整合，​提升​學生​的​理解​程度

Multisim™ 軟體​是​專為​學生​開發​的​頂尖​電路​模擬器，​可供​學習​類比、​數位​與​電力​電子​知識。​超過 20 種​不同​的​互動​式​分析​與 NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) 工程​實驗​工作站​等​硬體​緊密​整合，​藉此​將​理論、​模擬​與​實務​相互​銜接。

Multisim™ 軟體​如何​加快​學習​速度

加強​現有​電子​課程

透過​教師​運用 Multisim™ 所​開發​的​教學​資源，​改善​以​模擬​輔助​理論​與​實驗​練習​的​方式。​您​可以​使用​這些​教材​快速​地​將 Multisim™ 整合​到​您​的​教學​方法​中。

輕鬆​將​模擬​與​硬體​整合

過去​教師​使用​電路​模擬​軟體​來​輔助​理論，​並​藉此​確認​理論​的​原理。​Multisim™ 透過 NI ELVIS，​在​單一​整合​介面​中​將​模擬​結果​與​實驗​量​測​結果​相​連結，​以​獨特​的​方式​將​學習​體驗​延伸​至​任何​裝置​上，​也​可​回​頭銜​接到​實驗​上。

探索​電路​設計​線上​資源

Multisim™ 是​一個​全​方位​的​模擬​環境，​包括​超過 55,000 個​經​製造商​驗證​的​裝置、​模擬​與​分析​工具，​並可​輕鬆​與​印刷​電路板 (PCB) 原型​製作​與​配置​整合。​學生​可​使用​線上​電路​設計​技術​函式​庫，​迅速​了解​進​階​功能。

以 Multisim Live™ 進行​線上​模擬

Multisim Live™ 提供​針對​觸控​最佳​化​的​免費​線上​環境，​適用於​任何​行動​電話、​平板​電腦​或​電腦，​以​進行​模擬​與​協同​作業，​因此​能將​電路​教育​延伸​至​瀏覽器。​Multisim Live™ 有​數千​個​公用​電路，​可​使 Multisim™ 教學​資源​更​完備，​讓​學生​無論​何時何地​都能​學習。