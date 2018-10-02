Multisim™ 軟體能在電子課程中吸引學生投入並加深理解。學生可以透過使用廣泛的元件函式庫與強大的分析工具，將抽象概念與具體模擬訊號相連結，以互動化方式學習電子相關知識。
透過教師運用 Multisim™ 所開發的教學資源，改善以模擬輔助理論與實驗練習的方式。您可以使用這些教材快速地將 Multisim™ 整合到您的教學方法中。
過去教師使用電路模擬軟體來輔助理論，並藉此確認理論的原理。Multisim™ 透過 NI ELVIS，在單一整合介面中將模擬結果與實驗量測結果相連結，以獨特的方式將學習體驗延伸至任何裝置上，也可回頭銜接到實驗上。
Multisim™ 是一個全方位的模擬環境，包括超過 55,000 個經製造商驗證的裝置、模擬與分析工具，並可輕鬆與印刷電路板 (PCB) 原型製作與配置整合。學生可使用線上電路設計技術函式庫，迅速了解進階功能。
Multisim Live™ 提供針對觸控最佳化的免費線上環境，適用於任何行動電話、平板電腦或電腦，以進行模擬與協同作業，因此能將電路教育延伸至瀏覽器。Multisim Live™ 有數千個公用電路，可使 Multisim™ 教學資源更完備，讓學生無論何時何地都能學習。