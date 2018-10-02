過去​教師​使用​電路​模擬​軟體​來​輔助​理論，​並​藉此​確認​理論​的​原理。​Multisim™ 透過 NI ELVIS，​在​單一​整合​介面​中​將​模擬​結果​與​實驗​量​測​結果​相​連結，​以​獨特​的​方式​將​學習​體驗​延伸​至​任何​裝置​上，​也​可​回​頭銜​接到​實驗​上。