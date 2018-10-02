適用於教師的 Multisim™ 教學版包含超過 30 款直覺式的模擬儀器、超過 20 個易於設定的分析功能，以及多項互動式元件，可協助學生輕鬆呈現與了解電子行為，進而有效強化理論學習的成效，並協助學生迎向實際的設計挑戰。具備標準服務計畫 (SSP) 有效會員資格的 Multisim™ 軟體使用者，皆可進行升級。
Multisim™ 軟體可協助教師推動理想的電路教學，為學生帶來充實的學習體驗，並與業界接軌。歡迎探索下方主題，以了解 Multisim™ 如何讓您的課程更上一層樓。
軟體優勢
標準服務計畫
您所購買的每份軟體，均隨附為期 1 年的軟體標準服務計畫 (SSP) 會員資格。SSP 會員資格包含下列特點：
學術大量授權包含適用於課堂、實驗室或研究中心的軟體，同時也是學生與教育機構取得 NI 軟體的標準途徑，可讓學生於自身的機器上安裝軟體。
無論何時何地，Multisim Live™ 皆能為您提供 SPICE 模擬。互動式線上環境已針對觸控最佳化，搭配任何裝置使用，協助您學習電子相關知識。社群資料庫提供超過 30,000 個電路，可將靈感迅速轉換成模擬。歡迎立即免費試用！
1 Ultiboard™ 為印刷電路板設計與配置軟體，能與 Multisim™ 順暢整合，加快 PCB 原型的開發速度。您必須另行購買 Ultiboard™。