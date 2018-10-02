具備​學生​身分​且​需要 Multisim™ 嗎？

什麼​是 Multisim™ 教學​版？

Multisim™ 教學​版​是​電路​教學​應用軟體，​適用於​類比、​數位​與​電子​電力​的​課程​與​實驗。​它​可​運用​視覺​化​方式​呈現​電路，​並​透過​模擬​儀器、​進​階​分析​與​上千​款​互動​式​元件，​強化​理論​學習​的​成效。

探索 Multisim™ 教學​版​功能

適用於​教師​的 Multisim™ 教學​版​包含​超過 30 款​直覺​式​的​模擬​儀器、​超過 20 個​易於​設定​的​分析​功能，​以及​多項​互動​式​元件，​可​協助​學生​輕鬆​呈現​與​了解​電子​行為，​進而​有效​強化​理論​學習​的​成效，​並​協助​學生​迎向​實際​的​設計​挑戰。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 Multisim™ 軟體​使用者，皆可​進行​升級
 

透過​模擬​與​分析，​讓​學生​樂於​學習

學生​可​運用​模擬​儀器、​進​階​分析​與​上千​個​元件，​輕鬆​呈現​與​分析​電路，​增進​對​電路​理論​的​理解。

運用 Multisim Live™ 整合​功能，​隨處​皆可​學習

這​款​線上​功能​已​針對​觸控​最佳​化，​可​直接​將​內容​匯出​至 Multisim™，​如此一來，​學生​就​能​隨處​透過​任何​裝置，​盡情​建立、​模擬​與​分享​電路。

模擬​數位​邏輯​並將​其​佈署​至 FPGA

Multisim™ 可​將​數位​邏輯​輕鬆​佈署​至​任何 Digilent FPGA 裝置，​可​讓​學生​能​做好​充分​準備，​以​順利​銜接​後續​的 Verilog 或 VHDL 課程。

Multisim™ 教學​版​有​哪些​用途？

Multisim™ 軟體​可​協助​教師​推動​理想​的​電路​教學，​為​學生​帶來​充實​的​學習​體驗，​並與​業界​接​軌。​歡迎​探索​下方​主題，​以​了解 Multisim™ 如何​讓​您​的​課程​更上一層樓。

分析​電路​行為

Multisim™ 提供​模擬​的​桌上​型​儀器​與​多項​進​階​分析，​有助於​學生​融會貫通​電路​行為，​增進​對​教科書​理論​的​理解。

講授​電子​概念

Multisim™ 是​一套​學習​工具，​透過​直覺​化​設計、​互動​式​模擬​與​順暢​的​硬體​整合，​將​抽象​理論​轉換​成​實際​訊號。

結合​實際​與​模擬​訊號，​增進​對​理論​的​理解

Multisim™ 可​協助​您​運用​實​機​操作​方式，​推動​工程​教學。

講授​數位​邏輯​概念，​並將​其​佈署​至​硬體

Multisim™ 已​超越​標準​的 SPICE 模擬​範疇，​其​具備​的​豐富​數位​元件​函式​庫，​可​用來​模擬​與​佈署​至​任何 Digilent FPGA 裝置。

軟體​優勢

標準​服務​計畫

您​所​購買​的​每份​軟體，​均​隨​附​為期 1 年​的​軟體​標準​服務​計畫 (SSP) 會員​資格。​SSP 會員​資格​包含​下列​特點：

  • 由​當地​合格​工程師​透過​電話​與​電子郵件​提供​的​即時​技術​支援
  • Multisim™ 與 Ultiboard™ 的​自動​版本​更新1
  • 全天候​存取​精選​線上​訓練​課程​與​虛擬​示範
  • 舊​版​軟體​存取​權限 (如果​需要​與​團隊​共用​程式碼)

 

如何​購買 Multisim™ 教學版

Multisim™ 教學​版​提供​單機、​10 台​與 25 台​機器​授權，​您​可視​需求​購買。

學術​大量​授權​包含​適用於​課堂、​實驗室​或​研究​中心​的​軟體，​同時​也是​學生​與​教育​機構​取得 NI 軟體​的​標準​途徑，​可​讓​學生​於​自身​的​機器​上​安裝​軟體。

具備​學生​身分​嗎？ 歡迎​以​學生​優惠價​取得 Multisim™，​運用​當中​的​強大​功能，​輕鬆​在家​學習​電子​概念。​只要​購買 Multisim™ 學生​版 (StudicaOnTheHub)，​就​能​立即​著手​建立​與​模擬​電路。

不​確定​哪個​類型​的​授權​適合​您​嗎？

歡迎聯絡​我們以​深入​了解。

擴充 Multisim™ 功能

無論​何時何地，​Multisim Live™ 皆​能為​您​提供 SPICE 模擬。​互動​式​線上​環境​已​針對​觸控​最佳​化，​搭配​任何​裝置​使用，​協助​您​學習​電子​相關​知識。​社​群​資料庫​提供​超過 30,000 個​電路，​可​將​靈感​迅速​轉換​成​模擬。​歡迎​立即​免費​試用！

立即​免費​體驗

1 Ultiboard™ 為​印刷​電路板​設計​與​配置​軟體，​能​與 Multisim™ 順暢​整合，​加快 PCB 原型​的​開發​速度。​您​必須​另行​購買 Ultiboard™。