適用於​教師​的 Multisim™ 教學​版​包含​超過 30 款​直覺​式​的​模擬​儀器、​超過 20 個​易於​設定​的​分析​功能，​以及​多項​互動​式​元件，​可​協助​學生​輕鬆​呈現​與​了解​電子​行為，​進而​有效​強化​理論​學習​的​成效，​並​協助​學生​迎向​實際​的​設計​挑戰。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 Multisim™ 軟體​使用者，皆可​進行​升級。



