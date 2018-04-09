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比较​LabVIEW 2017​和​LabVIEW NXG


LabVIEW NXG​是​下一代​LabVIEW​软件​版本，​仅​包含​LabVIEW 2017​当前​可用​的​部分​功能​和​硬件​支持。 通过​NI​提供​的​逐步​评估​指导，​确定​适合​您​下​一个​项目​的​版本。​

 

使用​LabVIEW 2017​的​系统​要求

 

  • Pentium 4 G1​​或​更高​配置​（NI​建议​采用​Intel i5​同等​配置​）​（64​位）​或​Pentium 4M/​Celeron 866 MHz​或​更高​配置​（32​位）
  • 64​位​版本​的​Windows 10/8.1/7 SP1，​包含​NET Framework 4.6.2
  • 1 GB RAM​和​5 GB​磁盘​空间
  • 屏幕​分辨​率​1,024 x 768​像​素​（NI 推荐​1,366 x 768​或​更高​分辨​率）
  • 查看MacGNU/​Linux系统​要求

 

使用​LabVIEW NXG​的​系统​要求

 

  • Pentium 4 G1（最低​配置）​（NI​推荐​Intel i5​同等​配置）​（仅​限​64​位）
  • 64​位​版本​的​Windows 10/8.1/7 SP1，​包含​NET Framework 4.6.2
  • 4 GB RAM​和​4 GB​磁盘​空间
  • 屏幕​分辨​率​1,024 x 768​像​素​（NI 推荐​1,366 x 768​或​更高​分辨​率）

查看​哪个​版本​的​LabVIEW​适合​您。

根据​您​下​一个​项目​的​需求，​获取​专业​推荐。
 

硬件​兼容性

LabVIEW 2017​列​介绍​了​LabVIEW​专业​版​中的​所有​功能​以及​所有​其他​NI​模​块​和​工具​包。 该​表列​出了​LabVIEW NXG 2.1​的​兼容​性。 每​个​LabVIEW NXG​版本，​包括​2.1​以后​的​版本，​将​纳入​更多​的​硬件​支持。 查看​产品​路线图​，​了解​有关​未来​版本​的​更多​信息。

  LabVIEW 2017 LabVIEW NXG 2.1 LabVIEW NXG 3.0 （内部​测试​版）
了解​产品 下载​试用版 下载​试用版 访问​NI​软件​技术​预览
硬件​支持表
采集​第三​方​硬件 (NI-​VISA、​NI-​Serial、​NI-488.2)​的​数据
NI​和​第三​方​硬件​自动​识别​和​驱动​程序​安装
产品​内​硬件​识别​和文​档​说明
可​视​化​系统​表示​和​配置
部署​至​NI​实​时​硬件​（LabVIEW Real-​Time​模​块） LabVIEW​通信​系统​设计​套件 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
部署​至​NI FPGA​硬件​（LabVIEW FPGA​模​块） LabVIEW​通信​系统​设计​套件 部分
CompactRIO​平台
软件​无线电 部分
工程​教学​硬件 部分 部分
PXI​平台 部分 部分
CompactDAQ​平台 部分
NI​数据​采集​硬件 部分
数据​采集​和​控制​硬件​支持表
多功能​I/​O​设备​(600x)
PXI​多功能​I/​O​模​块​和​多功能​I/​O​设备​（601x/​602x/​603x/​604x/​605x/​607x、​E​和​B​系列）
PXI​多功能​I/​O​模​块​和​多功能​I/​O​设备​（61xx/​62xx/​63xx/​67xx）
PXI​模拟​输入​模块
PXI​温度​输入​模​块​和​温度​输入​设备
PXI​应变/​桥​输入​模块
PXI​声音​和​振动​模​块​以及​声音​和​振动​设备

PXI​模拟​输出​模​块​和​模拟​输出​设备
PXI​数字​I/​O​模​块​和​数字​I/​O​设备
PXI​计数​器/​定​时​器​模​块​和​计数​器/​定​时​器​设备
PXI​位置​位移​模块
PXI​多功能​可​重​配置​I/​O​模​块​和​多功能​可​重​配置​I/​O​设备​（R​系列）
CompactDAQ​机​箱​（USB、​以太​网、​无线）
CompactDAQ​控制器
C​系列​模​块​（NI-​DAQmx​驱动​程序​支持）
CompactRIO​控制器
CompactRIO​单​板​控制器
C​系列​模​块​（NI-​RIO​驱动​程序​支持）
数字​I/​O​设备
SC Express
车​载​通信​总​线​—​CAN/​LIN/​FlexRay (PCI/​PCI Express/​USB)
车​载​通信​总​线​—​CAN/​LIN/​FlexRay (PXI/​PXI Express）
PXI PROFIBUS​接口​模块
PXI CANOpen​接口​模​块​与​PXI DeviceNet​接口​模块
I2C/​SPI​接口​设备
工业​控制器
智能​相机
紧凑​型​视觉​系统
PXI​帧​接收​器​模​块​（Camera Link​和​千​兆​位​以太​网）
可​重​配置​帧​接收​器​（Camera Link​和​千​兆​位​以太​网）
PXI​运动​控制​模块
电子​测试​和​仪器​硬件​支持​详表
数字​万​用表
开关
PXI​可​编​程​电阻​器​模​块​(PXI-272x)
示波器
电源​和​源​测量​单元
波形​发生器
PXI​数字​波形​仪器
基于​向量​的​PXI​数字​通道​板卡
FlexRIO​自​定义​仪器​和​处理
PXI​高速​串​行​仪器
VirtualBench​多功能​一体​式​仪器
无线​设计​和​测试​硬件​支持​详表
PXI​矢量​信号​分析仪
PXI​矢量​信号​发生器
PXI RF​模拟​信号​发生器
PXI​矢量​信号​收​发​器​（NI-​RFSA/​RFSG​支持）
PXI​矢量​信号​收​发​仪​（FPGA​扩展）
RF​功率计
PXI RF​放大器/​衰减​器 
PXI​矢量​网络​分析​仪  
USRP-​RIO 29x5 (TwinRX)
USRP（仅​主机） LabVIEW​通信​系统​设计​套件
USRP-​RIO 29x0/29x2/29x3/29x4 LabVIEW​通信​系统​设计​套件 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
Ettus Research B2x0, N210 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
Ettus Research X310 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
FlexRIO (PXIe-797xR) LabVIEW​通信​系统​设计​套件
用于​FlexRIO​的​数字​化​仪​适​配​器​模​块​(NI-577x) LabVIEW​通信​系统​设计​套件
用于​FlexRIO​的​收​发​仪​适​配​器​模​块​(NI-5782) LabVIEW​通信​系统​设计​套件
用于​FlexRIO​的​RF​适​配​器​模​块​(NI-579x) LabVIEW​通信​系统​设计​套件
用于​FlexRIO​的​信号​发生​器​适​配​器​模​块​(AT-1212) LabVIEW​通信​系统​设计​套件
ATCA-3671
工程​教学​硬件​支持​详表
myDAQ - 学生​数据​采集​设备
myRIO​学生​嵌入式​设备
NI ELVIS​创新​实验​平台
Digilent Analog Discovery

软件​兼容性

LabVIEW 2017​列​介绍​了​LabVIEW​专业​版​中的​所有​功能​以及​所有​其他​NI​模​块​和​工具​包。 此​表列​出了​LabVIEW NXG 2.1​的​兼容​性。 每​个​LabVIEW NXG​版本，​包括​未来​2.1​以上​的​版本，​将​包含​更多​的​软件​支持。 查看​产品​路线图​，​了解​有关​未来​版本​的​更多​信息。

  LabVIEW 2017 LabVIEW NXG 2.1 LabVIEW NXG 3.0 （内部​测试​版）
了解​产品 下载​试用版 下载​试用版 访问​NI​软件​技术​预览
LabVIEW​模​块​和​工具​包​一览
LabVIEW Real-​Time​模块 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
LabVIEW FPGA​模块 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
 部分
视觉​开发​模块 仅​限​Windows​系统 仅​限​Windows​系统
LabVIEW​数据​记录​和​监​控​模块
LabVIEW​报表​生成​工具包 部分
部分
LabVIEW​数据​库​连接​工具包
LabVIEW​应用​程序​生成​器​模块
LabVIEW MathScript​模块
LabVIEW​高级​信号​处理​工具包
LabVIEW SoftMotion​模块
LabVIEW​控制​设计​和​仿真​模块
LabVIEW​声音​与​振动​工具包
LabVIEW NXG Web​模块
编​程​环境​详情
原生​图形​化​编程
事件​驱动​编程
面向​对象​编程 部分
部分
可​使用​测量​面板​查看​信号​以及​配置​硬件
数据​捕获、​查看​和​存储
使用​交互​面板，​分析​数据​集​并​以​可​视​化​方式​调整​参数
基于​配置​的​VI (Express VI)
代码​调试
多​线​程​代码​执行
类型​定义
动态​控制​UI​元件、​VI​和​环境​（VI​服务​器） 部分
部分
UI​控​件​颜色​编辑
自​定义​编辑​UI​控​件​外观
自​定义​编辑​UI​控​件​行为​(Xcontrols)
开发​基于​web​的​应用​程序
通过​远程​控制​面板​远程​控制​程序
产品​内​交互​式​学习​和​帮助
通过​统一​搜索，​快速​访问​相关​范​例​和​学习​资源
浮点/​定点​转换​工具
NI​软件​互​操作性
TestStand​集成 部分
部分
Switch Executive API
Requirements Gateway
VeriStand​集成
Vision Builder for Automated Inspection​集成
可​打开​DAQExpress™​项目​文件
第三​方​软件​互​操作性​和​代码​集成
调​用​DLL
调​用.NET​程序集 部分
集成​内​置​C​源​代码
集成​VHDL - IP​集成​节点 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
集成​VHDL​—​用户​定义​的​CLIP LabVIEW​通信​系统​设计​套件
集成​VHDL​—​Socketed CLIP
软件​工程​工具
图形​化​比较
图形​化​合并
动态​代码​分析​（LabVIEW​桌面​执行​跟踪​工具​包）
静态​代码​分析​（LabVIEW VI​分析​仪​工具​包）
LabVIEW​单元​测试​框架​工具包
桌面​UI​控件
可​支持​多种​数据​类型​的​数据​网格
基本​表格
ActiveX​和.NET​容器
简单​的​UI​控​件​—​数值、​按钮、​滑​块、​旋​钮、​表盘、​字符​串、​路径、​量​规、​垂直​进度条
图形​和​图表
3D​图形​和​图片
混合​信号​图表
列表框
下​拉​列表/​枚举/​组合框
图片​下​拉​列表
数​组、簇
树图
子​面板
选项​卡​控件
图片​控件
工业​自动​化​控​件​（LabVIEW DSC​模​块）
HTML UI​控件
简单​的​UI​控​件​—​数值、​按钮、​滑​块、​旋​钮、​表盘、​字符​串、​路径、​量​规、​垂直​进度条
图形​和​图表
下​拉​列表/​枚举
组合框
可​支持​多种​数据​类型​的​数据​网格
可​访问​自​定义​前​面板​HTML/​JavaScript​源​代码
代码​部署​和​发布
生成​应用​程序 (.exe)
创建​源​库​（.llb，.lvlib​等效​格式）
生成​DLL
生成.NET​程序集
生成​安装​程序
基于​程序​包​​的​软件​发布
数学​计算
标准​数学​函数
概率​与​统计
线性代数
曲线​拟合
微分方程
内​插​和​外插
微积分
信号​处理​和​控制
信号​测量
信号​生成
PID​控制
模糊​逻辑
信号​调理​和​滤波
窗​函数
信号​操作
变换
小波​分析​（LabVIEW​高级​信号​处理​工具​包）
时间​序列​分析​（LabVIEW​高级​信号​处理​工具​包）
数字​滤波​器​设计 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
视觉​分析​（视觉​开发​模​块）
运动​控制​库​（LabVIEW SoftMotion​模​块）
基于​模型​的​控制​和​仿真​（LabVIEW​控制​设计​和​仿真​模​块）
多​采样​率图 LabVIEW​通信​系统​设计​套件 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
优​化​的​FPGA VI LabVIEW​通信​系统​设计​套件
软件​无线​电​调制​工具​包​(USRP)    
软件​无线​电​调制​工具​包​(FlexRIO) LabVIEW​通信​系统​设计​套件
PXI RF​仪器​调制​工具​包​（VST，​VSA，​VSG）
频​谱​测量​工具包
NI-​RFmx (SpecAn, Demod, LTE, LTE-​A, WCDMA, GSM, TD-​SCDMA, CDMA2K, EV-​DO)
WLAN​测试​工具包
蓝牙​测试​工具包
GNSS​测试​工具包
FM/​RDS​测试​工具包
LabVIEW Communications LTE​应用​程序​框架 LabVIEW​通信​系统​设计​套件 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
LabVIEW Communications 802.11​应用​程序​框架 LabVIEW​通信​系统​设计​套件 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
LabVIEW Communications MIMO​应用​程序​框架 LabVIEW​通信​系统​设计​套件 LabVIEW​通信​系统​设计​套件
读写​和​共享​数据
读写​文件
可​视​化​和​分析​映像​文件​（视觉​开发​模​块）
创建​Microsoft Excel​格式​的​报告
创建​Microsoft Word​格式​的​报告
LabVIEW​数据​库​连接​工具包
LabVIEW DataFinder​工具包
FTP API
数据​通信
TCP/​IP、​UDP API
网络​数据​流​API
队列
静态​共享​变量​迁移
编​程​共享​变量​API​迁移
创建​基于​LabVIEW​的​web​服务
HTTP API
Skyline​数据​服务​和​API​—​标签、​消息
OPC UA（LabVIEW Real-​Time​或​DSC​模​块）
Modbus（LabVIEW Real-​Time​或​DSC​模​块）
以太​网/​IP
EtherCAT
电力​协议​（IEC 61850，​DNP3，​IEC 60870-5）
汽车​诊断​命令​集​工具包
ECU​测量​和​校准​工具包

MATLAB®​是​The MathWorks, Inc.​的​注册​商标。