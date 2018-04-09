LabVIEW 2017​列​介绍​了​LabVIEW​专业​版​中的​所有​功能​以及​所有​其他​NI​模​块​和​工具​包。 该​表列​出了​LabVIEW NXG 2.1​的​兼容​性。 每​个​LabVIEW NXG​版本，​包括​2.1​以后​的​版本，​将​纳入​更多​的​硬件​支持。 查看​产品​路线图​，​了解​有关​未来​版本​的​更多​信息。