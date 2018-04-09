LabVIEW NXG是下一代LabVIEW软件版本，仅包含LabVIEW 2017当前可用的部分功能和硬件支持。 通过NI提供的逐步评估指导，确定适合您下一个项目的版本。
根据您下一个项目的需求，获取专业推荐。
LabVIEW 2017列介绍了LabVIEW专业版中的所有功能以及所有其他NI模块和工具包。 该表列出了LabVIEW NXG 2.1的兼容性。 每个LabVIEW NXG版本，包括2.1以后的版本，将纳入更多的硬件支持。 查看产品路线图，了解有关未来版本的更多信息。
|LabVIEW 2017
|LabVIEW NXG 2.1
|LabVIEW NXG 3.0 （内部测试版）
|了解产品
|下载试用版
|下载试用版
|访问NI软件技术预览
|硬件支持表
|采集第三方硬件 (NI-VISA、NI-Serial、NI-488.2)的数据
|NI和第三方硬件自动识别和驱动程序安装
|—
|产品内硬件识别和文档说明
|—
|可视化系统表示和配置
|—
|部署至NI实时硬件（LabVIEW Real-Time模块）
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|部署至NI FPGA硬件（LabVIEW FPGA模块）
|LabVIEW通信系统设计套件
|部分
|CompactRIO平台
|—
|—
|软件无线电
|部分
|工程教学硬件
|部分
|部分
|PXI平台
|部分
|部分
|CompactDAQ平台
|部分
|NI数据采集硬件
|部分
|数据采集和控制硬件支持表
|多功能I/O设备(600x)
|PXI多功能I/O模块和多功能I/O设备（601x/602x/603x/604x/605x/607x、E和B系列）
|—
|—
|PXI多功能I/O模块和多功能I/O设备（61xx/62xx/63xx/67xx）
|PXI模拟输入模块
|PXI温度输入模块和温度输入设备
|PXI应变/桥输入模块
|PXI声音和振动模块以及声音和振动设备
|
PXI模拟输出模块和模拟输出设备
|PXI数字I/O模块和数字I/O设备
|PXI计数器/定时器模块和计数器/定时器设备
|PXI位置位移模块
|PXI多功能可重配置I/O模块和多功能可重配置I/O设备（R系列）
|—
|—
|CompactDAQ机箱（USB、以太网、无线）
|CompactDAQ控制器
|—
|—
|C系列模块（NI-DAQmx驱动程序支持）
|CompactRIO控制器
|—
|—
|CompactRIO单板控制器
|—
|—
|C系列模块（NI-RIO驱动程序支持）
|—
|—
|数字I/O设备
|SC Express
|车载通信总线—CAN/LIN/FlexRay (PCI/PCI Express/USB)
|车载通信总线—CAN/LIN/FlexRay (PXI/PXI Express）
|—
|PXI PROFIBUS接口模块
|—
|—
|PXI CANOpen接口模块与PXI DeviceNet接口模块
|—
|—
|I2C/SPI接口设备
|—
|—
|工业控制器
|—
|—
|智能相机
|—
|—
|紧凑型视觉系统
|—
|—
|PXI帧接收器模块（Camera Link和千兆位以太网）
|可重配置帧接收器（Camera Link和千兆位以太网）
|—
|—
|PXI运动控制模块
|—
|—
|电子测试和仪器硬件支持详表
|数字万用表
|开关
|PXI可编程电阻器模块(PXI-272x)
|—
|—
|示波器
|电源和源测量单元
|波形发生器
|PXI数字波形仪器
|基于向量的PXI数字通道板卡
|FlexRIO自定义仪器和处理
|—
|—
|PXI高速串行仪器
|—
|—
|VirtualBench多功能一体式仪器
|—
|—
|无线设计和测试硬件支持详表
|PXI矢量信号分析仪
|—
|—
|PXI矢量信号发生器
|—
|—
|PXI RF模拟信号发生器
|—
|—
|PXI矢量信号收发器（NI-RFSA/RFSG支持）
|—
|—
|PXI矢量信号收发仪（FPGA扩展）
|—
|—
|RF功率计
|—
|—
|PXI RF放大器/衰减器
|—
|—
|PXI矢量网络分析仪
|—
|—
|USRP-RIO 29x5 (TwinRX)
|—
|—
|USRP（仅主机）
|LabVIEW通信系统设计套件
|USRP-RIO 29x0/29x2/29x3/29x4
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|Ettus Research B2x0, N210
|LabVIEW通信系统设计套件
|Ettus Research X310
|LabVIEW通信系统设计套件
|FlexRIO (PXIe-797xR)
|LabVIEW通信系统设计套件
|用于FlexRIO的数字化仪适配器模块(NI-577x)
|LabVIEW通信系统设计套件
|用于FlexRIO的收发仪适配器模块(NI-5782)
|LabVIEW通信系统设计套件
|用于FlexRIO的RF适配器模块(NI-579x)
|LabVIEW通信系统设计套件
|用于FlexRIO的信号发生器适配器模块(AT-1212)
|LabVIEW通信系统设计套件
|ATCA-3671
|—
|—
|工程教学硬件支持详表
|myDAQ - 学生数据采集设备
|myRIO学生嵌入式设备
|—
|—
|NI ELVIS创新实验平台
|—
|—
|Digilent Analog Discovery
|—
|—
LabVIEW 2017列介绍了LabVIEW专业版中的所有功能以及所有其他NI模块和工具包。 此表列出了LabVIEW NXG 2.1的兼容性。 每个LabVIEW NXG版本，包括未来2.1以上的版本，将包含更多的软件支持。 查看产品路线图，了解有关未来版本的更多信息。
|LabVIEW 2017
|LabVIEW NXG 2.1
|LabVIEW NXG 3.0 （内部测试版）
|了解产品
|下载试用版
|下载试用版
|访问NI软件技术预览
|LabVIEW模块和工具包一览
|LabVIEW Real-Time模块
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW FPGA模块
|LabVIEW通信系统设计套件
|部分
|视觉开发模块
|仅限Windows系统
|仅限Windows系统
|LabVIEW数据记录和监控模块
|—
|—
|LabVIEW报表生成工具包
|部分
|部分
|LabVIEW数据库连接工具包
|—
|—
|LabVIEW应用程序生成器模块
|LabVIEW MathScript模块
|—
|—
|LabVIEW高级信号处理工具包
|—
|—
|LabVIEW SoftMotion模块
|—
|—
|LabVIEW控制设计和仿真模块
|—
|—
|LabVIEW声音与振动工具包
|—
|—
|LabVIEW NXG Web模块
|—
|编程环境详情
|原生图形化编程
|事件驱动编程
|面向对象编程
|部分
|部分
|可使用测量面板查看信号以及配置硬件
|—
|数据捕获、查看和存储
|—
|使用交互面板，分析数据集并以可视化方式调整参数
|—
|基于配置的VI (Express VI)
|—
|—
|代码调试
|多线程代码执行
|类型定义
|动态控制UI元件、VI和环境（VI服务器）
|部分
|部分
|UI控件颜色编辑
|自定义编辑UI控件外观
|—
|—
|自定义编辑UI控件行为(Xcontrols)
|—
|—
|开发基于web的应用程序
|—
|通过远程控制面板远程控制程序
|—
|—
|产品内交互式学习和帮助
|—
|通过统一搜索，快速访问相关范例和学习资源
|—
|浮点/定点转换工具
|—
|—
|NI软件互操作性
|TestStand集成
|部分
|部分
|Switch Executive API
|Requirements Gateway
|—
|—
|VeriStand集成
|—
|—
|Vision Builder for Automated Inspection集成
|—
|—
|可打开DAQExpress™项目文件
|—
|第三方软件互操作性和代码集成
|调用DLL
|调用.NET程序集
|—
|部分
|集成内置C源代码
|—
|集成VHDL - IP集成节点
|LabVIEW通信系统设计套件
|集成VHDL—用户定义的CLIP
|LabVIEW通信系统设计套件
|集成VHDL—Socketed CLIP
|—
|—
|软件工程工具
|图形化比较
|图形化合并
|—
|—
|动态代码分析（LabVIEW桌面执行跟踪工具包）
|—
|—
|静态代码分析（LabVIEW VI分析仪工具包）
|—
|—
|LabVIEW单元测试框架工具包
|—
|—
|桌面UI控件
|可支持多种数据类型的数据网格
|—
|基本表格
|ActiveX和.NET容器
|—
|—
|简单的UI控件—数值、按钮、滑块、旋钮、表盘、字符串、路径、量规、垂直进度条
|图形和图表
|3D图形和图片
|—
|—
|混合信号图表
|—
|—
|列表框
|下拉列表/枚举/组合框
|图片下拉列表
|—
|—
|数组、簇
|树图
|—
|—
|子面板
|—
|—
|选项卡控件
|图片控件
|—
|—
|工业自动化控件（LabVIEW DSC模块）
|—
|—
|HTML UI控件
|简单的UI控件—数值、按钮、滑块、旋钮、表盘、字符串、路径、量规、垂直进度条
|—
|图形和图表
|—
|下拉列表/枚举
|—
|组合框
|—
|—
|可支持多种数据类型的数据网格
|—
|可访问自定义前面板HTML/JavaScript源代码
|—
|代码部署和发布
|生成应用程序 (.exe)
|创建源库（.llb，.lvlib等效格式）
|生成DLL
|—
|—
|生成.NET程序集
|—
|—
|生成安装程序
|基于程序包的软件发布
|数学计算
|标准数学函数
|概率与统计
|线性代数
|曲线拟合
|微分方程
|内插和外插
|微积分
|信号处理和控制
|信号测量
|信号生成
|PID控制
|模糊逻辑
|—
|—
|信号调理和滤波
|窗函数
|信号操作
|变换
|小波分析（LabVIEW高级信号处理工具包）
|—
|—
|时间序列分析（LabVIEW高级信号处理工具包）
|—
|—
|数字滤波器设计
|LabVIEW通信系统设计套件
|视觉分析（视觉开发模块）
|运动控制库（LabVIEW SoftMotion模块）
|—
|—
|基于模型的控制和仿真（LabVIEW控制设计和仿真模块）
|—
|—
|多采样率图
|—
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|优化的FPGA VI
|—
|LabVIEW通信系统设计套件
|软件无线电调制工具包(USRP)
|软件无线电调制工具包(FlexRIO)
|LabVIEW通信系统设计套件
|PXI RF仪器调制工具包（VST，VSA，VSG）
|—
|—
|频谱测量工具包
|—
|—
|NI-RFmx (SpecAn, Demod, LTE, LTE-A, WCDMA, GSM, TD-SCDMA, CDMA2K, EV-DO)
|—
|—
|WLAN测试工具包
|—
|—
|蓝牙测试工具包
|—
|—
|GNSS测试工具包
|—
|—
|FM/RDS测试工具包
|—
|—
|LabVIEW Communications LTE应用程序框架
|—
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW Communications 802.11应用程序框架
|—
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW Communications MIMO应用程序框架
|—
|LabVIEW通信系统设计套件
|LabVIEW通信系统设计套件
|读写和共享数据
|读写文件
|可视化和分析映像文件（视觉开发模块）
|创建Microsoft Excel格式的报告
|创建Microsoft Word格式的报告
|—
|—
|LabVIEW数据库连接工具包
|—
|—
|LabVIEW DataFinder工具包
|—
|—
|FTP API
|—
|—
|数据通信
|TCP/IP、UDP API
|网络数据流API
|队列
|静态共享变量迁移
|—
|—
|编程共享变量API迁移
|创建基于LabVIEW的web服务
|—
|—
|HTTP API
|Skyline数据服务和API—标签、消息
|—
|OPC UA（LabVIEW Real-Time或DSC模块）
|—
|—
|Modbus（LabVIEW Real-Time或DSC模块）
|—
|—
|以太网/IP
|—
|—
|EtherCAT
|—
|—
|电力协议（IEC 61850，DNP3，IEC 60870-5）
|—
|—
|汽车诊断命令集工具包
|—
|—
|ECU测量和校准工具包
|—
|—
MATLAB®是The MathWorks, Inc.的注册商标。