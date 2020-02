Fabrication et fournisseurs

La politique environnementale suivante, relative aux opérations de fabrication, a été approuvée par le Conseil d'administration de NI en 1994 :

« Dans le cadre de ses activités de production, National Instruments est déterminé à maintenir un système de gestion de l'environnement qui respecte toutes les réglementations et exigences environnementales juridiques applicables, prévient la pollution et améliore continuellement les performances environnementales par le biais de revues régulières des cibles et objectifs environnementaux. »

Les sites de production de NI sont situés à Debrecen (Hongrie) et Penang (Malaisie). Ils possèdent tous les deux la certification ISO 14001, qui est une série de normes internationales relatives aux aspects environnementaux que l'entreprise contrôle ou peut influencer. Le site de production de Penang met actuellement tout en œuvre pour entrer en conformité avec la norme ISO 45001, qui aide les entreprises à contrôler les risques liés à la santé et la sécurité au travail.