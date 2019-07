Livraison de systèmes de test complets

Les racks 19 pouces configurables ATE rationalisent la conception, l’acquisition, l’assemblage et le déploiement des systèmes de test automatique en rack à l’aide d’une infrastructure système mécanique, d’alimentation et de sécurité standardisée. Ces systèmes standards sur étagère permettent de réduire les délais et de simplifier la standardisation et le déploiement global.