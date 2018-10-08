FlexRIO 為您提供了最新的高速轉換器與 FPGA 技術，在這項工具廣泛用於商用儀器領域之前，您即可先行運用。使用 FlexRIO，您就能開發各項應用，以因應與日俱增的取樣速率、解析度與通道數需求。
FlexRIO 可跟上速度不斷提升的轉換器。這幾款模組整合了 Xilinx Kintex UltraScale FPGA 和 LabVIEW FPGA Module，能提供充分的資源來協助您建置複雜的演算法、即時處理 I/O 和 CPU 之間的資料，並將設計佈署至硬體。
FlexRIO 有強大軟體為後盾，賦予您從無到有實作客制化 FPGA 設計的靈活度；同時提供支援，讓您也能從主機架構的驅動程式著手。您可以透過 LabVIEW FPGA 或 Xilinx Vivado 的專案匯出功能，進行 FPGA 的程式設計。
FlexRIO 可善用 PXI 內建的時序與同步化功能，讓您透過不同通道之間的子樣本抖動來同步化多個模組。此外，備有整合式 I/O 的 FlexRIO 模組也支援 NI-TClk 技術，可輕鬆對這項同步化作業進行程式設計。
備有整合式 I/O 的 FlexRIO 模組，使用 PCI Express x8 Gen 3 連線功能來串流 PXI 背板上的資料，資料速率最高可達 7 GB/s。如果需要與機箱中的其他模組進行通訊，也可運用 NI 點對點串流功能進行點對點通訊，無須透過 CPU 傳遞資料。
應用資源組合
FlexRIO 客戶成功案例
FlexRIO 儀器提供可透過 LabVIEW 設計程式的 FPGA 與高效能 I/O，即便應用的需求遠超過商用現貨儀控設備的功能範圍，也同樣適用。了解其他人如何運用這項特點因應挑戰。