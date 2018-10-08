什麼​是 FlexRIO？

FlexRIO 儀器​結合​了​大型、​使用者​可​程式​化​的 FPGA，​以及​高效能​類比、​數位​與 RF I/​O，​可​享有​客​制​化​硬體​的​靈活​度，​卻​無須​額外​負擔​客​制​化​設計​的​成本。

運用​日新月異​的​技術

FlexRIO 為​您​提供​了​最新​的​高速​轉換器​與 FPGA 技術，​在​這項​工具​廣泛​用於​商用​儀器​領域​之前，​您​即可​先行​運用。​使用 FlexRIO，​您​就​能​開發​各項​應用，​以​因應​與日俱增​的​取樣​速率、​解析度​與​通道​數​需求。

即時​訊號​處理

FlexRIO 可​跟上​速度​不斷​提升​的​轉換器。​這​幾​款​模組​整合​了 Xilinx Kintex UltraScale FPGA 和 LabVIEW FPGA Module，​能​提供​充分​的​資源​來​協助​您​建​置​複雜​的​演算法、​即時​處理 I/​O 和 CPU 之間​的​資料，​並將​設計​佈署​至​硬體。

加快 FPGA 程式設計​的​速度

FlexRIO 有​強大​軟體​為​後盾，​賦予​您​從無到有​實作​客​制​化 FPGA 設計​的​靈活​度；​同時​提供​支援，​讓​您​也能​從​主機​架構​的​驅動​程式​著手。​您​可以​透過 LabVIEW FPGA 或 Xilinx Vivado 的​專案​匯出​功能，​進行 FPGA 的​程式設計。

同步​化​多個​模組

FlexRIO 可​善用 PXI 內建​的​時序​與​同步​化​功能，​讓​您​透過​不同​通道​之間​的​子​樣本​抖動​來​同步​化​多個​模組。​此外，​備有​整合​式 I/​O 的 FlexRIO 模組​也​支援 NI-​TClk 技術，​可​輕鬆​對​這項​同步​化​作業​進行​程式設計。

使用 PCI Express x8 Gen 3 串​流​資料

備有​整合​式 I/​O 的 FlexRIO 模組，​使用 PCI Express x8 Gen 3 連線​功能​來​串​流 PXI 背​板​上​的​資料，​資料​速率​最高​可達 7 GB/​s。​如果​需要​與​機​箱​中的​其他​模組​進行​通訊，​也​可​運用 NI 點對點​串​流​功能​進行​點對點​通訊，​無須​透過 CPU 傳遞​資料。

焦點​內容

產業​技術​綜合​研究所​利用 FlexRIO 與 LabVIEW，​快速​建​置​出​適用於​奈​米​顆粒​的​質譜​架構​分析​系統。

Furuno 捨棄​傳統​方式，​改為​採用 FlexRIO，​因此​更​快​完成​氣象​雷達​功能​的​設計、​原型​製作​與​評估。

了解​最新 FlexRIO 收發​器​背後​的​轉換器​技術，​以及​其​在​雷達​系統​上​的​應用。

應用​資源​組合

FlexRIO 客戶​成功​案例


FlexRIO 儀器​提供​可​透過 LabVIEW 設計​程式​的 FPGA 與​高效能 I/​O，​即便​應用​的​需求​遠超過​商用​現貨​儀​控​設備​的​功能​範圍，​也​同樣​適用。​了解​其他​人​如何​運用​這項​特點​因應​挑戰。

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