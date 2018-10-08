FlexRIO 為​您​提供​了​最新​的​高速​轉換器​與 FPGA 技術，​在​這項​工具​廣泛​用於​商用​儀器​領域​之前，​您​即可​先行​運用。​使用 FlexRIO，​您​就​能​開發​各項​應用，​以​因應​與日俱增​的​取樣​速率、​解析度​與​通道​數​需求。