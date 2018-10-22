電機系統測試
較長的產品週期與益發複雜的系統，不但為電機系統測試帶來更艱難的挑戰，也讓這項測試更顯重要。我們必須利用靈活的測試設備對系統進行可靠的檢查；這類測試設備可處理多種測試要求，例如電子與實體量測作業、致動與測試控制單元等。
建置飛機、太空與國防系統時，對子組件執行嚴苛的測試至關重要。我們必須對系統元件的可互通性進行特性參數描述與測試，藉此確保其符合所有作業狀態下的各種規格。隨著系統整合，我們也會需要採用更為精密複雜的測試設備，才能確保元件按預期正常運作。隨著計畫不斷進行，子系統也會一併演進，這可能導致測試器需要進行非預期的高成本大規模翻修與重新設計，才能滿足新的需求。透過廣泛混合 I/O 與開放式平台， NI 整合了第三方系統與通訊協定，讓您能以靈活方式來建置測試設備。使用 NI 設備，您就能信心十足地確定，測試設備將能隨著新設計與測試需求一併演進。
深入了解 United Technologies Aerospace Systems (UTAS) 如何利用 NI 的平台架構方案處理分散式量測與控制，從而減少測試成本，並將重新設定的時間從數週縮短至 1 天。
透過這場隨選網路研討會，了解在處理汰換問題、日新月異的需求、持續性維護作業與資料完整性時，應把哪些因素納入測試考量。
了解適用於電機系統的統一模組化測試系統架構，能如何因應測試漸趨複雜但時程卻更緊迫的挑戰。
聯盟夥伴網路讓您享有專家隨伺在側的服務，從系統整合商、顧問到 LabVIEW Tools Network 供應商，應有盡有，服務範圍跨及全球；除了專案諮詢之外，還能配合您獨特的測試需求，提供完整的電機系統整合解決方案。
我們的使命
透過完善服務協助您獲致成功
NI 擁有領先業界的產品，且在世界各地皆有專家提供豐富的服務項目，以協助您達成目標。在您的應用生命週期期間，NI 都會與您密切合作，並提供訓練、技術支援、諮詢與整合服務以及維護方案，協助您邁向成功。
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