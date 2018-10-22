建​置​飛機、​太空​與​國防​系統​時，​對​子​組件​執行​嚴苛​的​測試​至​關​重要。​我們​必須​對​系統​元件​的​可​互通性​進行​特性​參數​描述​與​測試，​藉此​確保​其​符合​所有​作業​狀態​下​的​各種​規格。​隨著​系統​整合，​我們​也會​需要​採用​更為​精密​複雜​的​測試​設備，​才能​確保​元件​按​預期​正常​運作。​隨著​計畫​不斷​進行，​子​系統​也會​一併​演進，​這​可能​導致​測試​器​需要​進行​非​預期​的​高​成本​大規模​翻修​與​重新​設計，​才能​滿足​新的​需求。​透過​廣泛​混合 I/​O 與​開放式​平台， NI 整合​了​第三​方​系統​與​通訊​協定，​讓​您​能​以​靈活​方式​來​建​置​測試​設備。​使用 NI 設備，​您​就​能​信心十足​地​確定，​測試​設備​將能​隨著​新​設計​與​測試​需求​一併​演進。