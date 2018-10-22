首頁 創新 航​太​與​國防 電機​系統​測試

電機​系統​測試

較​長​的​產品​週期​與​益發​複雜​的​系統，​不但​為​電機​系統​測試​帶來​更​艱難​的​挑戰，​也​讓​這項​測試​更​顯​重要。​我們​必須​利用​靈活​的​測試​設備​對​系統​進行​可靠​的​檢查；​這類​測試​設備​可​處理​多種​測試​要求，​例如​電子​與​實體​量​測​作業、​致​動​與​測試​控制​單元​等。

靈活​的​測試​設備

建​置​飛機、​太空​與​國防​系統​時，​對​子​組件​執行​嚴苛​的​測試​至​關​重要。​我們​必須​對​系統​元件​的​可​互通性​進行​特性​參數​描述​與​測試，​藉此​確保​其​符合​所有​作業​狀態​下​的​各種​規格。​隨著​系統​整合，​我們​也會​需要​採用​更為​精密​複雜​的​測試​設備，​才能​確保​元件​按​預期​正常​運作。​隨著​計畫​不斷​進行，​子​系統​也會​一併​演進，​這​可能​導致​測試​器​需要​進行​非​預期​的​高​成本​大規模​翻修​與​重新​設計，​才能​滿足​新的​需求。​透過​廣泛​混合 I/​O 與​開放式​平台， NI 整合​了​第三​方​系統​與​通訊​協定，​讓​您​能​以​靈活​方式​來​建​置​測試​設備。​使用 NI 設備，​您​就​能​信心十足​地​確定，​測試​設備​將能​隨著​新​設計​與​測試​需求​一併​演進。

焦點​內容

深入​了解 United Technologies Aerospace Systems (UTAS) 如何​利用 NI 的​平台​架構​方案​處理​分散​式​量​測​與​控制，​從而​減少​測試​成本，​並將​重新​設定​的​時間​從​數​週​縮短​至 1 天。

透過​這場​隨選​網路​研討會，​了解​在​處理​汰​換​問題、​日新月異​的​需求、​持續性​維護​作業​與​資料​完整性​時，​應​把​哪些​因素​納入​測試​考量。

了解​適用於​電機​系統的​統一​模組化​測試​系統​架構，​能​如何​因應​測試​漸​趨​複雜​但​時程​卻​更​緊迫​的​挑戰。

電機​系統​測試​解決​方案​指南

了解​如何​利用​統一​測試​架構，​建​置​更​優異​的​測試​系統。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​讓​您​享有​專家​隨​伺​在​側​的​服務，​從​系統​整合​商、​顧問​到 LabVIEW Tools Network 供應​商，​應有盡有，​服務​範圍​跨​及​全球；​除了​專案​諮詢​之外，​還能​配合​您​獨特​的​測試​需求，​提供​完整​的​電機​系統​整合​解決​方案。

我們​的​使命

透過​完善​服務​協助​您​獲致​成功

NI 擁有​領先​業界​的​產品，​且​在​世界​各地​皆有​專家​提供​豐富​的​服務​項目，​以​協助​您​達成​目標。​在​您​的​應用​生命​週期​期間，​NI 都會​與​您​密切​合作，​並​提供​訓練、​技術​支援、​諮詢​與​整合​服務​以及​維護​方案，​協助​您​邁向​成功。

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