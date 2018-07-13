通訊與導航測試
持續改良的應對手段，為現代通訊與導航系統帶來許多威脅。因此工程師需要使用高靈活度的軟體與儀控系統，設計出新型轉發器，才可預測與因應複雜的訊號型態與威脅。
在現今環境中，傳送訊息的無線電訊號面臨的干擾因素與日俱增；與此同時，持續演化的電子作戰系統，也帶來眾多威脅。對必須收發清楚訊號的軍事與航空專案而言，這造成了更多難題。現今工程師仰賴 NI 的軟體定義平台，以進行通訊系統演算法開發、RF 硬體迴路 (HIL) 測試、環境模擬與轉發器 ATE。NI 的 PXI 與軟體定義通訊儀控設備，非常適合在無線環境中監控介面訊號與非法傳輸器。透過使用者可程式化的 FPGA 與軟體工具，能更快速地處理與分析訊號，您可以建立通訊路徑，避免雜訊或其他因素干擾訊號強度。
NI 系統是透過 PXI 平台進行 GNSS 測試的理想選擇；而 PXI 平台，則能提供進行記錄與播放測試所需的儀控設備與資料串流速率。
Becker 開發的 XPDR 測試組合可利用 PXI 模擬多個地面站、機載導航系統，以及飛行控制與管理系統。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
應用資源
Real-Time 頻譜分析儀
了解如何使用 NI 的軟體定義無線電與 PXI 儀控設備，執行 Real-Time 頻譜分析，在設計與測試通訊系統時，擷取少量動態訊號。
NI 聯盟夥伴 (Alliance Partner) 為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何經銷、代理、合資或合夥關係。