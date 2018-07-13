首頁 創新 航​太​與​國防 通訊​與​導航

通訊​與​導航​測試

持續​改良​的​應對​手段，​為​現代​通訊​與​導航​系統​帶來​許多​威脅。​因此​工程師​需要​使用​高​靈活​度​的​軟體​與​儀​控​系統，​設計​出​新型​轉發​器，​才​可​預測​與​因應​複雜​的​訊號​型態​與​威脅。

NI 專業​知識​概覽

在​現今​環境​中，​傳送​訊息​的​無線電​訊號​面臨​的​干擾​因素​與日俱增；​與此同時，​持續​演化​的​電子​作戰​系統，​也​帶來​眾多​威脅。​對​必須​收發​清楚​訊號​的​軍事​與​航空​專案​而言，​這​造成​了​更多​難題。​現今​工程師​仰賴 NI 的​軟體​定義​平台，​以​進行​通訊​系統​演算法​開發、​RF 硬體​迴路 (HIL) 測試、​環境​模擬​與​轉發​器 ATE。​NI 的 PXI 與​軟體​定義​通訊​儀​控​設備，​非常​適合​在​無線​環境​中​監​控​介面​訊號​與​非法​傳輸​器。​透過​使用者​可​程式​化​的 FPGA 與​軟體​工具，​能​更​快速​地​處理​與​分析​訊號，​您​可以​建立​通訊​路徑，​避免​雜訊​或​其他​因素​干擾​訊號​強度。

焦點​內容

NI 系統​是​透過 PXI 平台​進行 GNSS 測試​的​理想​選擇；​而 PXI 平台，​則​能​提供​進行​記錄​與​播放​測試​所需​的​儀​控​設備​與​資料​串​流​速率。

Becker 開發​的 XPDR 測試​組合​可​利用 PXI 模擬​多個​地面​站、​機​載​導航​系統，​以及​飛行​控制​與​管理​系統。

PXI 平台​可​提供​所需​的​儀​控​設備​與​資料​串​流​速率，​協助​您​執行長​達​數​小時​的​環境​資料​記錄​與​播放​測試。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

應用​資源

Real-​Time 頻譜​分析儀

了解​如何​使用 NI 的​軟體​定義​無線電​與 PXI 儀​控​設備，​執行 Real-​Time 頻譜​分析，​在​設計​與​測試​通訊​系統​時，​擷取​少量​動態​訊號。

NI 聯盟​夥伴 (Alliance Partner) 為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​經銷、​代理、​合資​或​合夥​關係。