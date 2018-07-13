在​現今​環境​中，​傳送​訊息​的​無線電​訊號​面臨​的​干擾​因素​與日俱增；​與此同時，​持續​演化​的​電子​作戰​系統，​也​帶來​眾多​威脅。​對​必須​收發​清楚​訊號​的​軍事​與​航空​專案​而言，​這​造成​了​更多​難題。​現今​工程師​仰賴 NI 的​軟體​定義​平台，​以​進行​通訊​系統​演算法​開發、​RF 硬體​迴路 (HIL) 測試、​環境​模擬​與​轉發​器 ATE。​NI 的 PXI 與​軟體​定義​通訊​儀​控​設備，​非常​適合​在​無線​環境​中​監​控​介面​訊號​與​非法​傳輸​器。​透過​使用者​可​程式​化​的 FPGA 與​軟體​工具，​能​更​快速​地​處理​與​分析​訊號，​您​可以​建立​通訊​路徑，​避免​雜訊​或​其他​因素​干擾​訊號​強度。