En quoi consiste LabWindows™/CVI ?

L’environnement de programmation intégré en ANSI C LabWindows/CVI vous permet de créer des applications d’ingénierie personnalisées. Vous pouvez l’utiliser pour gérer votre projet, modifier et mettre au point du code source, construire une interface utilisateur et tester du code en sortie et les performances, le tout au sein d’un espace de travail simplifié à onglets. LabWindows/CVI inclut des outils pour la mise au point avancée, la documentation de code et le déploiement de systèmes pour vous permettre d’intégrer des systèmes de contrôle de code source, des exigences et de gestion des données. En outre, le logiciel facilite l’acquisition rapide des données à partir d’instruments GPIB, USB, série, Ethernet, PXI, VXI et FPGA à l’aide des bibliothèques d’E/S d’instruments intégrées ou des deux assistants de mesure interactifs. Les utilisateurs de LabWindows/CVI titulaires d’un contrat SSP (Programme de service standard) actif peuvent bénéficier d’une mise à niveau vers la dernière version de LabWindows/CVI.