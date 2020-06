Acquisition de données (DAQ)

NI propose plusieurs plates-formes pour l’acquisition de données, afin que vous puissiez adapter votre système à vos besoins et à votre budget. Pour les systèmes DAQ qui privilégient la flexibilité et le temps d’installation minimal, envisagez les systèmes PC prêts à l’emploi, qui incluent des périphériques d’E/S multifonctions et du matériel CompactDAQ modulaire. Si vous avez besoin d’un enregistreur de données pouvant fonctionner à distance et de manière fiable avec l’option d’ajouter un contrôle, choisissez CompactRIO, et si vous avez besoin d’un nombre de voies élevé et des performances les plus élevées, envisagez d’utiliser la plate-forme PXI.