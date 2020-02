Priorisez avec une solution de test fonctionnel de connectivité RF

La prolifération de la fonctionnalité sans fil dans les périphériques électroniques pousse les développeurs de tests à fournir des testeurs plus complexes avec des échéanciers de projet toujours plus courts. Des normes en évolution et l'intégration de plusieurs technologies sans fil dans les nouvelles conceptions de produits signifient que les développeurs doivent prioriser la vitesse et la qualité des mesures pour maintenir les objectifs de cadence et de rendement. Pour qu’une solution réponde à ces types de demandes, elle doit :

Fournir une couverture complète pour les exigences de test actuelles et futures

Être exécutée dans les délais prévus du cycle

Être conçue, développée et déployée dans le cadre d’un programme de production

S’insérer physiquement et opérationnellement dans des processus de fabrication