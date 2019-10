Principes fondamentaux de montage d’un système de test

Découvrez l’intérêt et les fonctionnalités clés des séquenceurs de test, et comment leur utilisation permet d’automatiser et de simplifier les systèmes de test de grande envergure. Au travers de trois scénarios concrets, vous pourrez comparer l’impact respectif d’un séquenceur de test personnalisé développé en interne et d’une solution sur étagère sur l’efficacité et le coût de déploiement et de maintenance d’un système de test.