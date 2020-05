NI publie des éditions gratuites de ses logiciels phares : LabVIEW

AUSTIN, Texas – 28 avril 2020 – NI (Nasdaq : NATI), fournisseur de plates-formes articulées autour du logiciel qui accélèrent le développement et les performances des systèmes de test automatique et de mesure automatique, a annoncé aujourd’hui la publication de l’édition LabVIEW NXG Community pour utilisation sur des projets personnels.

Gratuites pour la plupart des utilisations non commerciales, les éditions LabVIEW Community offrent les mêmes fonctionnalités que les version professionnelles du système de génie logiciel. Ils incluent une version mise à jour du toolkit LINX pour aider les amateurs d’ingénierie à interfacer et/ou à déployer des applications LabVIEW sur des cibles informatiques de fabricants populaires comme Arduino, Raspberry Pi et BeagleBoards.

« Nous voulons encourager le talent et le potentiel des membres de notre communauté LabVIEW qui sont impliqués dans leurs projets fait maison et de loisirs », a souligné Jeff Kodosky, cofondateur de NI et père de LabVIEW. « Nous avons créé les éditions de LabVIEW Community afin que les ingénieurs puissent utiliser le logiciel gratuitement — pour poursuivre leurs projets personnels, expérimenter avec des idées de programmation et créer et partager un IP avec leurs pairs. »

Les éditions LabVIEW Community remplacent également LabVIEW pour les écoles secondaires et offrent aux élèves des classes de K–12 un moyen engageant d’en apprendre davantage sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

L’édition LabVIEW NXG Community comprend également le module Web LabVIEW NXG pour aider les utilisateurs ayant peu ou pas de compétences en développement Web à créer des applications Web. En utilisant le langage de programmation graphique du logiciel, ils peuvent créer des applications dans LabVIEW s’exécutant entièrement dans un navigateur Web sans avoir besoin d’un logiciel supplémentaire. Une évaluation SystemLink™ Cloud est également fournie pour héberger et partager des applications Web.

« Les éditions LabVIEW Community et LabVIEW NXG Community proposent le langage graphique intuitif du logiciel aux créateurs et ingénieurs, toujours plus nombreux », explique Chris Cilino, fondateur et président de GCentral.org et consultant chez Composed Systems. « Je suis impatient de voir comment ces éditions permettront aux développeurs de laisser libre cours à leur initiative et leur ingéniosité ainsi que de collaborer de nouvelles manières. »

Au cours des derniers mois, les utilisateurs de la version bêta de LabVIEW Community ont démontré de nouvelles façons d’appliquer le logiciel, y compris avec un robot contrôlé de manière participative, une interface utilisateur de tablette pour un bras robotique et une jumelle numérique d’un appareil réel utilisé pour tests simulés.

De nos jours largement utilisé dans de nombreux secteurs, NI a publié LabVIEW il y plus de 30 ans pour fournir aux ingénieurs travaillant sur des applications nécessitant des tests, des mesures et des contrôles avec une intégration matérielle et des informations sur les données. Au fil des années avec l’évolution des industries, les logiciels ont eux aussi été améliorés pour répondre aux besoins des clients et aux demandes du marché, et ils comprennent aujourd’hui :

Un langage de programmation graphique intuitif

Des bibliothèques IP étendues

Une connectivité matérielle étendue

Une grande communauté de développeurs

Pour en savoir plus et pour télécharger les éditions de LabVIEW Community, visitez ni.com/labviewcommunity.