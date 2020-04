National Instruments propose maintenant des cours de formation en ligne gratuits

AUSTIN, Texas – 19 mars 2020 – NI (Nasdaq : NATI) a annoncé aujourd’hui son intention de soutenir la communauté mondiale des ingénieurs en cette période de perturbation causée par le COVID-19, en offrant un accès gratuit à ses formations en ligne jusqu’au 30 avril. Des expériences d’apprentissage virtuelles complémentaires animées par un instructeur et inspirées de son programme régional de formation en salle, sont également disponibles à un coût réduit.

« Même si nos habitudes quotidiennes ont changé, NI demeure virtuel, prêt à vous aider à naviguer dans ce nouvel environnement de travail. De nombreuses opportunités d’aller de l’avant, de continuer à s’améliorer et d’inventer s’offrent à nous. Profitons-en pour sortir de cette situation plus forts que lorsque nous nous y sommes retrouvés », a déclaré Paul Hofstadler, Vice President of Global Services de NI.

Les cours et supports NI en ligne sont désormais accessibles à tous, peu importe le lieu, l’heure ou votre rythme* ». Le programme permet aux ingénieurs et professionnels de l’industrie d’obtenir des qualifications précieuses, telles qu’architecte et développeur LabVIEW certifié, à un moment où ils expérience des périodes mortes dans leur emploi du temps. Les cours sont proposés en sept langues, dont l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le chinois simplifié, le japonais et le coréen.

« NI est conscient que la plupart de ses clients et collègues, ainsi que la communauté au sens large, sont en situation de détresse », ajoute Hofstadler. « Pour nous, il est important de les confier des experts qui leur aideront à se développer à un niveau supérieur, malgré l’énorme défi auquel nous sommes tous confrontés actuellement. »

La formation en ligne gratuite est prévue pour le moment jusqu’à fin avril. Cependant, NI suit la situation de près et envisage la façon d’offrir en permanence un soutien à la communauté mondiale des ingénieurs.

Le catalogue complet des cours, tout comme les informations supplémentaires sur l’apprentissage animé par un instructeur, sont maintenant disponibles sur learn.ni.com/training.

* La disponibilité est soumise aux lois, réglementations et conditions générales en vigueur.