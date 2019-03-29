排放​法规、​核心​技术​的​进步​以及​竞争​压力​等​一系列​因素​正在​促使​汽车​制造​商​积极​投资​新的​EV​动力​总​成​技术​和​电力​电子​或“电​动​汽车”解决​方案。 不同​的​架构​正在​争夺​市场​各个​领域​的​主导​地位。 混合​动力​车、​插​电​式​混合​动力​汽车、​电​动​汽车​(BEV)​和​燃料​电池​电​动​汽车​都​得到​了​大力​发展。​日益​复杂​的​电力​电子​技术​给​测试​团队​带来​了​巨大​压力，​不仅​测试​场景​和​数量​大幅​增加，​而且​也没有​历史​经验​可供​借鉴​来​帮助​他们​解决​新的​和​不同​类型​的​特性​分析​和​耐久性​测试。​而​借助​NI​提供​的​基于​平台​的​灵活​测试​方法，​工程​师​可以​在​整个​V​设计​周期​中​更​快速​进行​测试​开发，​扩展​测试​覆盖​范围​并​有效​地​管理​数据​和​系统。 NI​提供​的​工具​可​帮助​测试​团队​将​其​动力​总​成​测试​能力​变为​竞争​优势。