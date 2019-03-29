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动力​总​成​测试

电​动​汽车​(EV)​的​电力​电子​组​件​（电池​组、​逆​变​器、​牵引​电动机​等）​正在​迅速​发展。 这些​动力​总​成​技术​的​创新​亟需​高度​灵活​的​测试​系统​来​测试​新型​EV、​内燃​机​(ICE)、​插​电​式​混合​动力​电​动​汽车​(PHEV)​和​混合​动力​设计。

电​动​交通​的​电力​电子​组件

排放​法规、​核心​技术​的​进步​以及​竞争​压力​等​一系列​因素​正在​促使​汽车​制造​商​积极​投资​新的​EV​动力​总​成​技术​和​电力​电子​或“电​动​汽车”解决​方案。 不同​的​架构​正在​争夺​市场​各个​领域​的​主导​地位。 混合​动力​车、​插​电​式​混合​动力​汽车、​电​动​汽车​(BEV)​和​燃料​电池​电​动​汽车​都​得到​了​大力​发展。​日益​复杂​的​电力​电子​技术​给​测试​团队​带来​了​巨大​压力，​不仅​测试​场景​和​数量​大幅​增加，​而且​也没有​历史​经验​可供​借鉴​来​帮助​他们​解决​新的​和​不同​类型​的​特性​分析​和​耐久性​测试。​而​借助​NI​提供​的​基于​平台​的​灵活​测试​方法，​工程​师​可以​在​整个​V​设计​周期​中​更​快速​进行​测试​开发，​扩展​测试​覆盖​范围​并​有效​地​管理​数据​和​系统。 NI​提供​的​工具​可​帮助​测试​团队​将​其​动力​总​成​测试​能力​变为​竞争​优势。

提高​电​动​和​混合​动力​系统​测试​的​准确性

了解​新的​物理​测试​方法、​如何​提高​电机​仿真​的​保​真​度​来​进行​信号​级​硬件​在​环​(HIL)​测试，​以及​功率​级​HIL​测试​如何​提供​更​全面​的​测试。

内容​推荐

斯​巴​鲁​在​NI​软​硬件​平台​上​进行​基于​FPGA​的​仿真，​获得​了​验证​电机​控​制​器​ECU​所需​的​仿真​速度​和​模型​保​真​度。

电​动​汽车​的​电力​电子​系统​具有​高度​动态​特性，​需要​高性能​实​时​测试​功能​才能​准确​地​仿真​电动机。

了解​动力​总​成​HIL​测试​的​最佳​工程​实践，​确保​您​获得​最大​的​测试​覆盖​率，​同时​确保​系统​能够​满足​未来​的​技术​需求。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​囊括​了​全球​1,000​多​家​独立​的​第三​方​公司，​旨​在​为​工程​师​提供​完整​的​解决​方案。 从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都可​通过​独​一​无​二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

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