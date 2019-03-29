排放法规、核心技术的进步以及竞争压力等一系列因素正在促使汽车制造商积极投资新的EV动力总成技术和电力电子或“电动汽车”解决方案。 不同的架构正在争夺市场各个领域的主导地位。 混合动力车、插电式混合动力汽车、电动汽车(BEV)和燃料电池电动汽车都得到了大力发展。日益复杂的电力电子技术给测试团队带来了巨大压力，不仅测试场景和数量大幅增加，而且也没有历史经验可供借鉴来帮助他们解决新的和不同类型的特性分析和耐久性测试。而借助NI提供的基于平台的灵活测试方法，工程师可以在整个V设计周期中更快速进行测试开发，扩展测试覆盖范围并有效地管理数据和系统。 NI提供的工具可帮助测试团队将其动力总成测试能力变为竞争优势。
了解新的物理测试方法、如何提高电机仿真的保真度来进行信号级硬件在环(HIL)测试，以及功率级HIL测试如何提供更全面的测试。
斯巴鲁在NI软硬件平台上进行基于FPGA的仿真，获得了验证电机控制器ECU所需的仿真速度和模型保真度。
了解动力总成HIL测试的最佳工程实践，确保您获得最大的测试覆盖率，同时确保系统能够满足未来的技术需求。
NI联盟伙伴网络囊括了全球1,000多家独立的第三方公司，旨在为工程师提供完整的解决方案。 从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都可通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
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