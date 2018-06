Innovatives Entwickeln

Studenten technischer und ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge sollten die ihnen vermittelte Theorie im Kontext realer Systeme sehen können, um sie vollständig zu verstehen. Grundlegende Funktionsweisen technischer Systeme erarbeiten sie am besten in Teams und wenden sie dann schnell und effektiv in praxisorientierten Entwürfen an. NI ELVIS vereint Hardware, Software, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in einer Umgebung, um die nächste Generation von Ingenieuren und Technikern vorzubereiten.