NI-Know-how auf einen Blick

NI ist bekannt, dass Ingenieure und Wissenschaftler häufig Datenerfassungshard- und -software nutzen, um eine breite Vielfalt unbekannter Eigenschaften mithilfe von Messungen und Analysen zu erforschen. Mithilfe von NI-Lösungen können Sie Innovationen und Entdeckungen für zahlreiche Anwendungen schneller verwirklichen. Prüfzellen kombinieren immer häufiger mechanische mit simulierten Komponenten. Erfahren Sie, wie Sie Wireless-Systeme der nächsten Generation professionell nutzen oder Embedded-Systeme für die Steuerung, Regelung und Überwachung sicher testen, ohne durch komplexe und kostspielige Technologien eingeschränkt zu werden. Systemlösungen für die Forschung sind in vielen wichtigen Industriebereichen von NI zu finden. Somit stellen die hier präsentierten Lösungen nur eine kleine Auswahl Ihrer Möglichkeiten dar. NI arbeitet auf vielerlei Weise mit Forschern zusammen, darunter Produktsupportleistungen, Förderprogramme und die Verbreitung von Artikeln oder Veröffentlichungen. Wenden Sie sich an Ihre NI-Niederlassung, um über Ihren Bedarf als Forscher an einer Lehreinrichtung zu sprechen.