Comment utiliser LabWindows™/CVI™ pour configurer des tests de caractérisation de matériel électronique ?

LabWindows/CVI propose une bibliothèque de fonctions d’analyse et de traitement du signal avancées pour générer, modifier et traiter les données, ainsi que des outils pour le conditionnement du signal tels que le fenêtrage, le filtrage, les transformées et plus encore. Il fournit également des outils pour réaliser du calcul algébrique, de l’ajustement de courbe et des opérations complexes.