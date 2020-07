Comment choisir entre les périphériques d'acquisition de données et les systèmes d'acquisition de données NI

Le périphérique d'acquisition de données transforme votre PC en un système de mesure, en étendant ses fonctionnalités avec des voies d'E/S analogiques ou numériques qui permettent la lecture de la tension et des trains d'impulsions, de contrôler des lignes numériques, etc. Les périphériques d'acquisition de données peuvent avoir une fonction unique (par exemple, mesurer uniquement la tension) ou desfonctions multiples, combinant divers types d'E/S, telles que les E/S analogiques ou numériques et la fonctionnalité compteur/minuteur. Les périphériques d'acquisition de données offrent des fonctionnalités fixes et sont parfaits pour les projets dans lesquels les exigences ne changent pas et l'évolutivité ne constituent pas un problème. Étant donné que les applications de mesure diffèrent, vous pouvez utiliser le format USB pour plus de facilité et de commodité, ou utiliser le format PCI ou PCI Express lorsque vous avez besoin de bande passante et d’une latence faible.

La plupart des périphériques d'acquisition de données NI sont livrés avec notre logiciel interactif prêt pour la mesure, DAQExpress, qui se connecte de façon transparente à votre matériel pour des mesures rapides, l'enregistrement des données et l'analyse. De plus, les périphériques d'acquisition de données NI s'intègrent entièrement à LabVIEW et directement dans le logiciel MathWorks MATLAB ® à l’aide de MathWorksData Acquisition Toolbox pour MATLAB® et Simulink®. De plus, grâce à notre driver NI-DAQmx qui supporte les périphériques d'acquisition de données NI, vous pouvez prendre des mesures à l'aide de Python, C#.NET et ANSI C, et utiliser les exemples fournis dans votre application.