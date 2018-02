Optimiser ce qui compte vraiment

Équiper des « objets » de technologies connectées et synchronisées de mesure et de contrôle/commande permet d'obtenir des informations stratégiques pour accroître le temps de fonctionnement et booster les performances des équipements, et accélérer l'innovation tout en réduisant les coûts opérationnels. Ces informations dépendent cependant de la disponibilité de données exactes et fiables provenant du monde physique. Les technologies et l'écosystème NI offrent des capacités de mesure, de contrôle et de connectivité inégalées mais aussi une robustesse à toute épreuve qui permettent aujourd'hui d'exploiter pleinement le potentiel de l'Internet industriel des objets (IIoT).