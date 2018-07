Aperçu du savoir-faire NI

Les ingénieurs et techniciens en charge de la maintenance, du fonctionnement et de la fiabilité des infrastructures appliquent des techniques de surveillance conditionnelle et de maintenance prévisionnelle afin de s'assurer que les équipements critiques – de type turbines, générateurs, pompes, compresseurs et moteurs – fonctionnement plus efficacement et plus longtemps. Fort de 30 ans d’expérience dans le domaine de la mesure, NI surveille l’état des infrastructures, des équipements et des processus afin d’assurer un fonctionnement à la fois sûr, fiable et efficace des équipements industriels.