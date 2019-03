L'électronique de puissance au service de la E-mobilité

Les réglementations sur les émissions, les avancées des technologies fondamentales et les pressions concurrentielles combinées forcent les constructeurs automobiles à investir activement dans de nouvelles technologies de groupe motopropulseur d'EV et solutions d'électronique de puissance ou d'E-mobilité. Diverses architectures se disputent une place de choix dans les différents segments du marché. Les technologies des véhicules hybrides, des PHEV, des véhicules tout électrique (BEV) et des véhicules électriques à pile combustible sont toutes en cours de développement intensif. La course à la commercialisation de technologies d'électronique de puissance de plus en plus complexes pose de nombreux défis aux équipes de test. Celles-ci doivent faire face à une explosion du nombre de scénarios de test et à l'absence de précédents historiques pour les aider à tenir compte des nouveaux et différents types de test de caractérisation et de durabilité. NI propose une approche du test flexible et basée plate-forme dont les ingénieurs peuvent tirer parti tout au long du cycle de conception pour accélérer le développement des tests, étendre la couverture des tests et gérer efficacement les données et les systèmes. NI fournit aux équipes de test les outils dont elles ont besoin pour transformer les capacités de test de GMP de leur entreprise en avantage concurrentiel.