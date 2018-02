From 9:00 AM - 5:00 PM CST on Saturday, February 03, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Accueil Innovations Développer l’Internet industriel des objets Développer l’Internet industriel des objets Ayez l'esprit tranquille, les technologies NI garantissent que vos équipements les plus importants fonctionnent au maximum de leur capacités. Optimiser ce qui compte vraiment Équiper des « objets » de technologies connectées et synchronisées de mesure et de contrôle/commande permet d'obtenir des informations stratégiques pour accroître le temps de fonctionnement et booster les performances des équipements, et accélérer l'innovation tout en réduisant les coûts opérationnels. Ces informations dépendent cependant de la disponibilité de données exactes et fiables provenant du monde physique. Les technologies et l'écosystème NI offrent des capacités de mesure, de contrôle et de connectivité inégalées mais aussi une robustesse à toute épreuve qui permettent aujourd'hui d'exploiter pleinement le potentiel de l'Internet industriel des objets (IIoT). TÉLÉCHARGER L'INFOGRAPHIE IIoT L'avantage concurrentiel NI Logiciel ouvert et connecté Seule une bonne collaboration industrielle permettra de tirer pleinement parti de l'Internet industriel, c'est pourquoi les logiciels NI garantissent une excellente intégration avec des bases de données, des plates-formes Cloud et des outils d'analyse tiers. Contrôle/commande haut de gamme Des modèles d'apprentissage automatique, des capacités d'extraction de caractéristiques et de contrôle de l'ordre de la nanoseconde permettent d'optimiser les process et le fonctionnement des équipements. Matériel durci synchronisé Le matériel NI est certifié pour résister aux conditions les plus extrêmes. En intégrant la technologie TSN (Time-Sensitive Networking), il garantit de pouvoir exploiter des données en temps et en heure depuis n'importe quel endroit de la planète. Mesures fiables et exactes Reposant sur plus de 40 ans d'expertise dans le domaine de l'acquisition de données, la technologie NI permet de collecter dans le monde physique des données exactes et fiables à partir de n'importe quel type de capteur. Tendances technologiques Time-Sensitive Networking En tant qu'évolution déterministe du protocole Ethernet, le TSN joue un rôle fondamental dans l'IIoT. Cette technologie est essentielle aux applications industrielles comme le contrôle de machines et de process, qui privilégient les communications à faible latence avec peu de jitter, afin de satisfaire les exigences de systèmes de contrôle en boucle fermée. Aux côtés de plusieurs membres de l'Industrial Internet Consortium, NI a contribué à concrétiser ce tout premier standard ouvert et interopérable, capable de répondre aux besoins de l'industrie. EN SAVOIR PLUS SUR LE TSN L'Internet industriel en action Le succès du jour Les clients NI exploitent les capacités de maintenance prévisionnelle et de contrôle/commande connecté en bordure de réseau pour accroître le temps de disponibilité et booster les performances de leurs équipements, et améliorent les process de conception et de production de leurs produits en exploitant des données de capteur issues du monde physique. Bancs d'essais IIC Membre de nombreux organismes de normalisation IIoT tels que l'IIC, l'Avnu Alliance, l'IEEE et la fondation OPC, NI collabore également aux bancs d'essais IIC aux côtés d'autres leaders de l'industrie pour tester et démontrer la faisabilité de nouvelles technologies. Le Lab' IIoT Le laboratoire collaboratif pour l'Internet industriel des objets installé dans les locaux de NI n'est pas seulement une vitrine des dernières technologies IIoT, c'est aussi un espace de travail qui rassemble des partenaires issus de différents secteurs dans le but de repenser le mode de fonctionnement des entreprises. Infos et tendances Pour rester informé(e) des nouveautés partagées par des leaders technologiques et des experts NI sur l'avenir de l'IIoT, c'est ici. Prendre des décisions en fonction des données Solutions Big Analog Data™ La plate-forme NI garantit la possibilité de connecter n'importe quel capteur ou actionneur à n'importe quel "objet" pour générer de grands volumes de données fiables, mais c'est la façon dont celles-ci sont exploitées qui conditionne l'efficacité d'une solution IIoT. Les technologies NI permettent d'extraire des informations pertinentes à partir de données acquises, de manière à prendre des décisions stratégiques avisées ou entreprendre des opérations d'analyse et de contrôle en bordure de réseau, réduire la quantité globale des campagnes de test ou lancer des produits sur le marché plus rapidement, et en toute confiance. Découvrir les solutions Big Analog Data