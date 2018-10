Accélerer la découverte avec la plate-forme NI

Les chercheurs font preuve d'innovation critique et ambitieuse tout en s'attaquant aux grands problèmes d'ingénierie dans les domaines généraux du transport, des communications sans fil, de la médecine, de l'énergie et du changement climatique. Dans chacun de ces domaines d'application, les chercheurs ont besoin d'acquérir facilement des mesures, de s'adapter à des systèmes multidisciplinaires complexes et de prototyper rapidement une solution évolutive. NI joue un rôle essentiel pour accélérer l'innovation, en fournissant aux chercheurs la technologie et le soutien dont ils ont besoin pour prototyper des systèmes, en publiant le résultat de leurs travaux de recherche et en leur attribuant des fonds.