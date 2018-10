En quoi consiste le logiciel Multisim™ ?

Le logiciel Multisim™ intègre la simulation SPICE aux normes de l'industrie dans un environnement de schémas interactifs permettant de visualiser et d'analyser instantanément le comportement des circuits électroniques. Son interface intuitive aide les enseignants à renforcer l'apprentissage de la théorie des circuits et à assurer un meilleur maintien des connaissances tout au long du cursus d'ingénierie. En intégrant une puissante simulation de circuit et des analyses au flux de conception, Multisim™ aide les chercheurs et concepteurs à réduire le nombre d'itérations de prototype de circuits imprimés et à diminuer les coûts de développement.