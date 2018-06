En quoi consiste le CompactRIO ?

Surmontez les défis traditionnels de la programmation d'architectures hétérogènes en associant le logiciel NI Linux Real-Time, le module LabVIEW FPGA et le driver NI-DAQmx. Cette combinaison vous permet de développer votre système plus rapidement en programmant à la fois le processeur et le FPGA programmable par l'utilisateur, à l'aide d'une seule chaîne logicielle intuitive. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes (et non pas sur de tâches de programmation de bas niveau) avec un logiciel convivial intégré qui réduit les risques, améliore la productivité et élimine le besoin de créer et de maintenir des drivers d'E/S, des systèmes d'exploitation et d'autres logiciels.