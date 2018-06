Trouvez le logiciel DAQ adapté

Les matériels d'E/S multifonctions présentent une combinaison d'E/S avec diverses voies, fréquences d'échantillonnage, fréquences de sortie différentes et autres fonctionnalités, afin de répondre aux nombreuses exigences des mesures les plus courantes. Ces produits conviennent parfaitement à un grand nombre d'applications industrielles telles que l'automatisation en laboratoire, la recherche et la vérification des conceptions.