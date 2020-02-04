若與其他商用現成的軟體定義無線電 (SDR) 相比，USRP SDR 可提供最豐富的 RF I/O 選擇。NI RF 硬體可提供大頻率範圍、最高可達 160 MHz 的瞬間頻寬，可滿足您所需的頻段，以跟上業界最新標準。
透過整合式設計軟體輕鬆進行 FPGA 程式化，幫助您在直覺式環境中針對處理器、FPGA 與 I/O 進行程式設計。隨著頻寬增加、對潛時需求日益迫切，透過 LabVIEW 進行 USRP 程式化可抽象化客制硬體相關的初階設計作業，讓 FPGA 程式設計變得更加容易。
無論您對開發工具的偏好為何，USRP 硬體都能相容於市面上諸多軟體工作流程。您可選擇 LabVIEW 以進行一致、資料流程式的程式設計，或使用可支援 C、C++、MathWorks MATLAB®、GNU Radio 等的開放原始碼驅動程式。
USRP 硬體提供諸多同步化選項，可協助您針對 Massive MIMO 與其他多通道應用擴充 RF 通道數。根據 White Rabbit 標準，在硬體、GPS、或乙太網路架構同步化間進行選擇。
University of York 透過 LabVIEW Communications 部署 USRP 裝置，以運行具經濟效益的低海拔空中測試台。
您可以運用 NI 的軟體定義無線電儀器設備，迅速設計、部署頻譜監控與方向尋找解決方案，並進行現場升級。
PXI FlexRIO Coprocessor Module 具有高效能 FPGA，可替 PXI 系統增添訊號處理功能。這類模組採用來自 Xilinx 的最新 FPGA、PCI Express 等串流技術，以及 NI 點對點串流技術，能透過背板與其他模組進行高頻寬資料通訊。PXI FlexRIO Coprocessor Module 可與 SDR 配對，以即時提供執行繁複演算法所需的額外 FPGA 資源。
FlexRIO 功能焦點：
硬體服務
服務計畫選項
所購買的每份 USRP 均包含下列服務：
屬於擴充服務計畫的一部份，NI 可提供額外硬體服務，以延長正常運作時間並降低維護成本。
*您可購買軟體標準服務計畫，延長獲得技術支援的時間。
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