若與​其他​商用​現成​的​軟體​定義​無線電 (SDR) 相比，​USRP SDR 可​提供​最​豐富​的 RF I/​O 選擇。​NI RF 硬體​可​提供​大​頻率​範圍、​最高​可達 160 MHz 的​瞬間​頻寬，​可​滿足​您​所需​的​頻​段，​以​跟上​業界​最新​標準。