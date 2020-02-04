Home 產品​選購 無線​設計​與​測試 什麼​是 USRP 軟體​定義​無線電？

什麼​是 USRP 軟體​定義​無線電​裝置？

USRP 軟體​定義​無線電​裝置​具​軟體​定義 RF 架構，​可​設計、​製作​原型、​部署​無線​系統​並​搭配​客​制​訊號​處理。​硬體​選項​包含​如​固定​式 FPGA 的​平價​裝置，​到​大型​開放式 FPGA 等​高效能​無線電。

針對 SDR 應用​建立​客​制 I/​O 配置

若與​其他​商用​現成​的​軟體​定義​無線電 (SDR) 相比，​USRP SDR 可​提供​最​豐富​的 RF I/​O 選擇。​NI RF 硬體​可​提供​大​頻率​範圍、​最高​可達 160 MHz 的​瞬間​頻寬，​可​滿足​您​所需​的​頻​段，​以​跟上​業界​最新​標準。

簡化 FPGA 程式設計

透過​整合​式​設計​軟體​輕鬆​進行 FPGA 程式​化，​幫助​您​在​直覺​式​環境​中​針對​處理器、​FPGA 與 I/​O 進行​程式設計。​隨著​頻寬​增加、​對​潛​時​需求​日益​迫切，​透過 LabVIEW 進行 USRP 程式​化​可​抽象​化​客​制​硬體​相關​的​初階​設計​作業，​讓 FPGA 程式設計​變得​更加​容易。

自選​軟體​應用

無論​您​對​開發​工具​的​偏好​為何，​USRP 硬體​都能​相容​於​市面上​諸多​軟體​工作​流程。​您​可​選擇 LabVIEW 以​進行​一致、​資料​流程​式​的​程式設計，​或​使用​可​支援 C、​C​+​+、​MathWorks MATLAB®、​GNU Radio 等​的​開放​原始碼​驅動​程式。

可​針對​多​通道​運作​進行​擴充

USRP 硬體​提供​諸多​同步​化​選項，​可​協助​您​針對 Massive MIMO 與​其他​多​通道​應用​擴充 RF 通道​數。​根據 White Rabbit 標準，​在​硬體、​GPS、​或​乙太網路​架構​同步​化​間​進行​選擇。

焦點​內容

University of York 透過 LabVIEW Communications 部署 USRP 裝置，​以​運行​具​經濟​效益​的​低​海拔​空中​測試​台。

您​可以​運用 NI 的​軟體​定義​無線電​儀器​設備，​迅速​設計、​部署​頻譜​監​控​與​方向​尋找​解決​方案，​並​進行​現場​升級。

了解 SkySafe 如何​使用​軟體​定義​無線電，​以​部署​行動​無人​機​防禦​解決​方案、​偵測​與​干擾​目標。

研究​手冊

無線​研究​手冊：​第三版

最新​版​的​無線​研究​手冊​包含​全球​範例，​其​主題​橫跨​眾多​領域​的​進​階​內容。

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