建置測試系統的基本原理
唯有先行定義測試策略，才能降低成本，並大幅提升產品開發與製造商的效率。了解建置完整測試系統的建議流程，包括使用 NI 生態系統與 PXI 平台來建立健全模組化測試系統的秘訣。
了解測試系統的用途與核心功能，以及這些系統可如何自動化與簡化大型測試系統。檢視 3 種不同的實際案例，以了解內部客制化系統或現成可用的商用解決方案，會如何影響部署與維護測試系統的效率與成本。
硬體與量測抽象化層是相當有效的設計模式，讓測試軟體更易於調整。與其在測試序列中使用特定程式碼模組，不如運用抽象層，從測試序列中將量測種類與儀器專用驅動程式劃分出來。了解如何讓軟硬體工程師享有同時作業的靈活性，以大幅縮短開發時間。
雖然軟體部署是建置測試系統時最重要的步驟之一，但因為當前可用選項多不勝數，讓此步驟也可能成為最為枯燥冗長又不易設定的步驟。了解不同考量與工具，以妥善因應伴隨測試軟體部署作業而來的難題與困惑。
在理想世界中，系統永遠不會故障；可惜，現實並非如此，至少目前仍不是如此。系統不但會當機，還可能因突發的意外故障造成重大損失。不過，即使無法完全避免這類風險，仍可透過最完善的方案來大幅降低風險。我們應確保自己擁有一套維護策略，可在測試系統發生問題時協助自己管控成本。