雖然​軟體​部署​是​建​置​測試​系統​時​最​重要​的​步驟​之一，​但​因為​當前​可用​選項​多​不​勝數，​讓​此​步驟​也​可能​成為​最為​枯燥​冗長​又​不易​設定​的​步驟。​了解​不同​考量​與​工具，​以​妥善​因應​伴隨​測試​軟體​部署​作業​而來​的​難題​與​困惑。