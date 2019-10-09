建​置​測試​系統的​基本​原理

唯有​先行​定義​測試​策略，​才能​降低​成本，​並​大幅​提升​產品​開發​與​製造商​的​效率。​了解​建​置​完整​測試​系統的​建議​流程，​包括​使用 NI 生態​系統​與 PXI 平台​來​建立​健全​模組化​測試​系統的​秘訣。

探索​個別​測試​系統

調整​測試​系統的​總​擁有​成本 (TCO)

了解​評估​測試​組織​所需​的​工具​與​洞見、​提出​可行​的​改變​方案​以​省下​大量​成本，​並​做出​更​明智​的​投資​決策，​讓​公司​獲利​年​年​成長。

選擇​儀器

建​置​自動化​測試​系統​時，​量​測​儀器​就是​您​最​得力​的​助手。​了解​現行​儀器​的​主要​類別​與​常見​的​選​用​標準，​協助​您​找出​適用於​自身​應用​的​最佳​選項。

系統​電源​基礎​架構

當​元件​所需​電源​高於​配電​可​供應​的​電源​時，​就會​出現​電力​瓶頸；​而​利用​電力​預算​與​配置，​即可​避免​出現​瓶頸，​並​確保​所有​元件​正常​運作。​某些​元件​只要​電力​不足，​就​可能會​干擾​整個​系統的​運作；​而​對​這類​元件​來說，​電力​資源​格外​重要。

切換​與​多工

若要​擴充​儀器​通道​數量，​切換​會是​最​具​經濟​效益​與​效率​的​選項，​但​不見得​一定是​最佳​選項。​了解 4 種​不同​的​切換​架構，​並​選​用​最佳​策略​因應​測試​系統的​需求。

測試​系統​軟體

了解​測試​系統的​用途​與​核心​功能，​以及​這些​系統​可​如何​自動化​與​簡化​大型​測試​系統。​檢視 3 種​不同​的​實際​案例，​以​了解​內部​客​制​化​系統​或​現成​可用​的​商用​解決​方案，​會​如何​影響​部署​與​維護​測試​系統的​效率​與​成本。

硬體​與​量​測​抽象​化層

硬體​與​量​測​抽象​化​層​是​相當​有效​的​設計​模式，​讓​測試​軟體​更易​於​調整。​與其​在​測試​序列​中​使用​特定​程式碼​模組，​不如​運用​抽象​層，​從​測試​序列​中​將​量​測​種類​與​儀器​專用​驅動​程式​劃分​出來。​了解​如何​讓​軟​硬體​工程師​享有​同時​作業​的​靈活性，​以​大幅​縮短​開發​時間。

機架​配置​與​散熱​分析

我們​經常​忽略​熱能​對​量​測​品質​與​量​測​系統​可靠​度​所​造成​的​影響。​了解​基本​設計​方式​並​探索​可用​於​機架​量​測​系統的​熱能​建​模​工具。

大量​互​連​與​設備

大量​互​連​系統​是​一套​機械​互​連​機制，​能夠​輕易​連接​往返​於 DUT 或 DUT 設備​間​的​大量​訊號。​了解​如何​選擇​合適​的​大量​互​連​系統，​並​設計​出​一套​合​用​設備，​讓 DUT 與​測試​系統的​其他​部分​能​連接​無礙。

軟體​部署

雖然​軟體​部署​是​建​置​測試​系統​時​最​重要​的​步驟​之一，​但​因為​當前​可用​選項​多​不​勝數，​讓​此​步驟​也​可能​成為​最為​枯燥​冗長​又​不易​設定​的​步驟。​了解​不同​考量​與​工具，​以​妥善​因應​伴隨​測試​軟體​部署​作業​而來​的​難題​與​困惑。

測試​系統​維護

在​理想​世界中，​系統​永遠​不會​故障；​可惜，​現實​並非​如此，​至少​目前​仍​不是​如此。​系統​不但​會​當機，​還​可能​因​突發​的​意外​故障​造成​重大​損失。​不過，​即使​無法​完全​避免​這類​風險，​仍​可​透過​最​完善​的​方案​來​大幅​降低​風險。​我們​應​確保​自己​擁有​一套​維護​策略，​可在​測試​系統​發生​問題​時​協助​自己​管​控​成本。