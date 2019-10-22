車​用​雷達​測試​系統 (VRTS) 提供​適用於 76 GHz 至 81 GHz 汽車​雷達​系統的​自動化​雷達​量​測，​以及​障礙​物​模擬​功能。​工程師​可以​使用 VRTS 來​安心​開發​可​重複​且​可靠​的​驗證​與​生產​測試。