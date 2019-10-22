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什麼​是​車​用​雷達​測試​系統 (VRTS)？

車​用​雷達​測試​系統 (VRTS) 提供​適用於 76 GHz 至 81 GHz 汽車​雷達​系統的​自動化​雷達​量​測，​以及​障礙​物​模擬​功能。​工程師​可以​使用 VRTS 來​安心​開發​可​重複​且​可靠​的​驗證​與​生產​測試。

滿足​不斷​進化​的​測試​需求

VRTS 可​協助​您​透過​重複​且​精確​模擬​物件​的​方式，​測試​先進​駕駛​輔助​系統 (ADAS)。​它​提供​的​效能​可​滿足​汽車​雷達​日益​複雜​的​驗證​測試​需求，​而且​能​靈活​進行​最佳​化，​並​依據​可靠​結果​來​滿足​量產​需求。

焦點​內容

VRTS 領域​的 NI 聯盟​夥伴​配置​了​高度​客​制​化​的​軟體​應用​與​雷達​環境​測試​室，​以​滿足​特定​測試​應用​的​目標​與​需求。

深入​了解​如何​開發​硬體​迴路 (HIL) 系統，​在​搭載​相機​與​雷達​的 ADAS 系統​中，​確實​驗證​個別​元件​與​感​測​器​整合。

VRTS 可​產生​複雜​的​情境，​以便​於​實驗室​中​模擬​現實​世界​的​駕駛​情況，​並​搭配​硬體​迴路 (HIL) 測試，​驗證​駕駛​安全​性​軟體。

硬體​服務

服務​計畫​選項

所​購買​的​每份 VRTS 均​包含​下列​服務：

  • 為期 1 年​的​基本​維修​保固
  • 在​出貨​之前，​會​根據 NI 規格​完成​校準
  • 基本​組​裝​與​功能​測試
  • 30 天​技術​支援​體驗1

 

NI 的​擴充​服務​計畫​涵​蓋​額外​的​硬體​服務，​可​拉長​正常​運作​時間，​並​降低​維護​成本。

 

1您​可​購買標準​服務​計畫，​以​繼續​享有​軟體​技術​支援。

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