什麼是車用雷達測試系統 (VRTS)？
車用雷達測試系統 (VRTS) 提供適用於 76 GHz 至 81 GHz 汽車雷達系統的自動化雷達量測，以及障礙物模擬功能。工程師可以使用 VRTS 來安心開發可重複且可靠的驗證與生產測試。
VRTS 可協助您透過重複且精確模擬物件的方式，測試先進駕駛輔助系統 (ADAS)。它提供的效能可滿足汽車雷達日益複雜的驗證測試需求，而且能靈活進行最佳化，並依據可靠結果來滿足量產需求。
VRTS 領域的 NI 聯盟夥伴配置了高度客制化的軟體應用與雷達環境測試室，以滿足特定測試應用的目標與需求。
深入了解如何開發硬體迴路 (HIL) 系統，在搭載相機與雷達的 ADAS 系統中，確實驗證個別元件與感測器整合。
VRTS 可產生複雜的情境，以便於實驗室中模擬現實世界的駕駛情況，並搭配硬體迴路 (HIL) 測試，驗證駕駛安全性軟體。
硬體服務
服務計畫選項
所購買的每份 VRTS 均包含下列服務：
NI 的擴充服務計畫涵蓋額外的硬體服務，可拉長正常運作時間，並降低維護成本。
1您可購買標準服務計畫，以繼續享有軟體技術支援。
PXI 向量訊號收發儀，結合了向量訊號產生器與向量訊號分析儀，同時配備 FPGA 架構的即時訊號處理與控制功能。
PXI 電源量測單元，可為 PXI 系統提供精準的電壓或電流源極與量測功能。
PXI 多功能數位電錶可在 PXI 系統中進行電壓、電流、電阻、溫度、電感、電容、頻率/週期量測，以及二極體測試。
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