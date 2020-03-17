什麼是 DAQExpress™？
DAQExpress 是一款隨附軟體，適用於 NI 資料擷取硬體並內建於許多 NI DAQ 資料擷取硬體中。此互動式軟體可協助您記錄、檢視與探索資料。
可依照您的應用需求與預算，自眾多選項中挑選所需硬體，從低價位裝置到高效能模組化系統，應有盡有。
迅速取得 NI DAQ 支援的各種量測結果，節省您的時間。各類型的感測器與輸出，皆垂手可得。
直接存取硬體手冊與接腳分佈資訊，方便您記錄與驗證自身佈線。
立即視覺化量測資料，並透過互動式方式來分析訊號，以利決策。
順暢的軟體解決方案
透過精確量測做出更睿智的決策
DAQExpress 能讓您透過互動式分析面板，輕鬆設置檢視並分析來自相容量測硬體的資料。您無須進行程式設計就能立即擷取量測資料，或在 DAQExpress 編輯器中建置基本 LabVIEW VI 以進行基本的自動化作業。
隨插即用，可迅速確實地取得 DAQ 支援的各種量測結果，節省您的時間。
不必花費時間進行系統程式設計，就能立即取得所需資料。
使用內建的互動式工具，即可將分析套用至所擷取的資料，進而迅速做出資料導向的決策。
本指南能協助您選擇最佳感測器、DAQ 硬體、電腦匯流排、軟體、資料管理、分析工具與資料儲存，以符合您的應用。建置全新 DAQ 就由此開始。
您可在不需進行程式設計的情況下，使用 DAQExpress 軟體設定各種量測作業。 深入了解如何自感測器擷取資料、產生輸出訊號、執行數位 I/O，並讀取來自計數器與編碼器的內容。
有了 DAQExpress，您就能透過互動化方式來分析資料集。在某些情況下 (例如套用濾波器)，您也能透過程式設計方式來實作此項分析，進而自動化或重複進行量測資料分析。
透過在 DAQExpress 編輯器中建置基礎 LabVIEW VI，DAQExpress 可協助您自動化量測作業。深入了解如何擷取資料、藉由程式設計進行分析。
單槽式 USB CompactDAQ 機箱 — cDAQ‑9171 是一款匯流排供電的 CompactDAQ USB 機箱，專為小型可攜式感測器量測系統所設計。
4 槽式 USB CompactDAQ 機箱 — cDAQ‑9174 是一款 CompactDAQ USB 機箱，專為小型可攜式感測器量測系統所設計。
8 槽式 USB CompactDAQ 機箱 — cDAQ‑9178 是一款 CompactDAQ USB 機箱，專為小型可攜式感測器量測系統所設計。
14 槽式 USB 3.0 CompactDAQ 機箱 — cDAQ‑9179 是一款 CompactDAQ USB 機箱，專為小型可攜式感測器量測系統所設計。