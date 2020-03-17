什麼​是 DAQExpress™？

DAQExpress 是​一​款​隨​附​軟體，​適用於 NI 資料​擷取​硬體​並​內建​於​許多 NI DAQ 資料​擷取​硬體​中。​此​互動​式​軟體​可​協助​您​記錄、​檢視​與​探索​資料。

依照​應用​需求​選擇​合適​的​硬體

可​依照​您​的​應用​需求​與​預算，​自​眾多​選項​中​挑選​所需​硬體，​從​低價​位​裝置​到​高效能​模組化​系統，​應有盡有。

運用​高​品質​硬體​擷取​精確​資料

迅速​取得 NI DAQ 支援​的​各種​量​測​結果，​節省​您​的​時間。​各​類型​的​感​測​器​與​輸出，​皆​垂手可得。

信心十足​地​進行​佈線​與​連線

直接​存取​硬體​手冊​與​接​腳​分佈​資訊，​方便​您​記錄​與​驗證​自身​佈線。

迅速​視覺​化​與​分析​訊號

立即​視覺​化​量​測​資料，​並​透過​互動​式​方式​來​分析​訊號，​以​利​決策。

順暢​的​軟體​解決​方案

透過​精確​量​測​做出​更​睿智​的​決策

DAQExpress 能​讓​您​透過​互動​式​分析​面板，​輕鬆​設置​檢視​並​分析​來自​相​容量​測​硬體​的​資料。​您​無須​進行​程式設計​就​能​立即​擷取​量​測​資料，​或​在 DAQExpress 編輯​器​中​建​置​基本 LabVIEW VI 以​進行​基本​的​自動化​作業。

主要​優勢

簡化​設定

隨插即用，​可​迅速​確實​地​取得 DAQ 支援​的​各種​量​測​結果，​節省​您​的​時間。

迅速​擷取​與​探索​資料

不必​花費​時間​進行​系統​程式設計，​就​能​立即​取得​所需​資料。

信心十足​地​進行​決策

使用​內建​的​互動​式​工具，​即可​將​分析​套用​至​所​擷取​的​資料，​進而​迅速​做出​資料​導向​的​決策。

焦點​內容

本​指南​能​協助​您​選擇​最佳​感​測​器、​DAQ 硬體、​電腦​匯流排、​軟體、​資料​管理、​分析​工具​與​資料​儲存，​以​符合​您​的​應用。​建​置​全新 DAQ 就​由此​開始。

您​可在​不需​進行​程式設計​的​情況​下，​使用 DAQExpress 軟體​設定​各種​量​測​作業。​ 深入​了解​如何​自​感​測​器​擷取​資料、​產生​輸出​訊號、​執行​數位 I/​O，​並​讀取​來自​計數器​與​編碼器​的​內容。

有了 DAQExpress，​您​就​能​透過​互動​化​方式​來​分析​資料集。​在​某些​情況​下 (例如​套用​濾波器)，​您​也能​透過​程式設計​方式​來​實作​此​項​分析，​進而​自動化​或​重複​進行​量​測​資料​分析。

透過​在 DAQExpress 編輯​器​中​建​置​基礎 LabVIEW VI，​DAQExpress 可​協助​您​自動化​量​測​作業。​深入​了解​如何​擷取​資料、​藉由​程式設計​進行​分析。

選購​裝置

Shop by Measurement Type

Shop hardware that includes DAQExpress with purchase (excludes PXI and Single-​Board RIO product models as well as PCI-7811/3 and USB-8451/2).

CompactDAQ USB Chassis

DAQExpress is included with your purchase of these USB CompactDAQ chassis, which provides the plug-​and-​play simplicity of USB to sensor and electrical measurements.

單槽​式 USB CompactDAQ 機​箱 — cDAQ‑9171 是​一​款​匯流排​供電​的 CompactDAQ USB 機​箱，​專為​小型​可​攜​式​感​測​器量​測​系統​所​設計。

4 槽​式 USB CompactDAQ 機​箱 — cDAQ‑9174 是​一​款 CompactDAQ USB 機​箱，​專為​小型​可​攜​式​感​測​器量​測​系統​所​設計。

8 槽​式 USB CompactDAQ 機​箱 — cDAQ‑9178 是​一​款 CompactDAQ USB 機​箱，​專為​小型​可​攜​式​感​測​器量​測​系統​所​設計。

14 槽​式 USB 3.0 CompactDAQ 機​箱 — cDAQ‑9179 是​一​款 CompactDAQ USB 機​箱，​專為​小型​可​攜​式​感​測​器量​測​系統​所​設計。

Students and Educators

DAQExpress is included with your purchase of the portable myDAQ device that gives students the ability to measure and analyze live signals anywhere, anytime.

此​裝置​整合​了​功能​完整​的​隨插即用​電腦​架構​實驗室​儀器，​攜帶方便，​讓​學生​在​實驗室​內外​都能​享有​實​機​操作​學習​體驗。