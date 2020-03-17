有了 DAQExpress，​您​就​能​透過​互動​化​方式​來​分析​資料集。​在​某些​情況​下 (例如​套用​濾波器)，​您​也能​透過​程式設計​方式​來​實作​此​項​分析，​進而​自動化​或​重複​進行​量​測​資料​分析。