相較於前幾代的無線科技，5G 複雜度更高且更具挑戰性。在 5G 生態系統能趨於完善前，半導體、商業基礎設備、服務運營商必須驗證產品與服務效能、符合標準和互通性。除了適用於行動寬頻的新技術外，市場將推出一系列 5G 新應用。而以 5G 為基礎的新應用開發，就需要一套符合標準的解決方案。完整測試解決方案的主要需求包含：
完全符合 3GPP Release 15 NSA 的軟體，可進行完整附加作業
4x2 MIMO 配置、適用於 5G NR
2x2 MIMO LTE 錨點、適用於選項 3x
使用者可選介於 500 MHz 與 6 GHz 之間的中央頻率
有線或空中傳輸功能
堅硬外殼易於運送
NI 提供多種解決方案整合選項，針對您的特定應用需求進行客制化。您可利用自有的內部整合團隊，以享有對系統的完整控制，或是也可運用 NI 與 NI 聯盟夥伴全球網路所提供的專業技能，取得現成可用的解決方案。
NI 聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司。從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
NI 提供全球專家服務，包含訓練、技術支援、諮詢、整合與硬體服務，以幫助您因應簡單或複雜的挑戰，充分發揮生產力，並減少成本。
深入了解 5G New Radio Release 15 非獨立 (NSA) 模式測試 UE 解決方案。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。