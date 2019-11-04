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解決 5G New Radio 測試 UE 原型​製作​與​驗證​挑戰

相較​於​前​幾代​的​無線​科技，​5G 複雜度​更高​且​更​具​挑戰​性。​在 5G 生態​系統​能​趨於​完善​前，​半導體、​商業​基礎​設備、​服務​運營​商​必須​驗證​產品​與​服務​效能、​符合​標準​和​互通性。​除了​適用於​行動​寬頻​的​新​技術​外，​市場​將​推出​一系列 5G 新​應用。​而以 5G 為​基礎​的​新​應用​開發，​就​需要​一套​符合​標準​的​解決​方案。​完整​測試​解決​方案​的​主要​需求​包含：

 

  • 完整​存取​使用者​設備 (UE)、​或可​附加​至 gNodeB 的​使用者​設備，
  • 當​新增​需求​時，​可​更新​系統​軟體、
  • 符合 GPP UE 的 RF 前端。

5G New Radio 測試 UE 解決​方案

  • 在​取得​商用​硬體​前，​透過​適用於 5G New Radio (NR) 的 NI 測試 UE 存取​符合 Release 15 的 UE (6 GHz 以下)。
  • 使用​虛擬​化​量​測，​就​能​進行​即時​監​控​連線​效能；​以及​離線​分析​連線​效能​與​進行​除錯。
  • 透過​專為​實驗室​基準​測試、​現場​測試​設計​的​系統，​縮短​開發​時間、​最大​化​硬體​投資。
     

解決​方案​優勢

  • 完全​符合 3GPP Release 15 NSA 的​軟體，​可​進行​完整​附加​作業

  • 4x2 MIMO 配置、​適用於 5G NR

  • 2x2 MIMO LTE 錨​點、​適用於​選項 3x

  • 使用者​可​選​介於 500 MHz 與 6 GHz 之間​的​中央​頻率

  • 有線​或​空中​傳輸​功能

  • 堅硬​外殼​易於​運送

「當 5G 興起，​我們​希望​找到​一個​世界​級​的 5G NR 平台，​不僅​滿足​目前​需求，​還能​隨著 5G 市場​成熟​並​保持​領先。​NI 自 2011 年​起​便​引領 SDR 架構​無線，​自然​成為​具​最佳​測試​能力​的​無線​首​選，​有助於​我們​的​客戶​獲得​成功。」

Clarke Ryan，​資深​產品​開發​總監，​Spirent

利用 NI 生態​系統​建立​解決​方案

NI 提供​多種​解決​方案​整合​選項，​針對​您​的​特定​應用​需求​進行​客​制​化。​您​可​利用​自有​的​內部​整合​團隊，​以​享有​對​系統的​完整​控制，​或是​也​可​運用 NI 與 NI 聯盟​夥伴​全球​網路​所​提供​的​專業​技能，​取得​現成​可用​的​解決​方案。

聯盟夥伴網路
聯盟​夥伴​網路

NI 聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司。​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

服務與支援
服務​與​支援

NI 提供​全球​專家​服務，​包含​訓練、​技術​支援、​諮詢、​整合​與​硬體​服務，​以​幫助​您​因應​簡單​或​複雜​的​挑戰，​充分發揮​生產力，​並​減少​成本。

5G New Radio 測試 UE 解決​方案​手冊

深入​了解 5G New Radio Release 15 非​獨立 (NSA) 模式​測試 UE 解決​方案。

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