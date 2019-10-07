「在​我們​的​工程​團隊​針對​實驗室​中​所有​會​拖​慢​特性​分析​程序​的​原因​進行​檢討​後，​發現​使用​傳統​儀器​進行​的 RF 量​測​作業​最為​耗時。​而​根據​測試​案例​的​數量，​我們​可能​需要​將​測試​台​組​的​數量​增加​一倍​或​兩倍。​但​採用 PXI 後，​我們​無須​犧牲​量​測​品質，​即可​大幅​改善​測試​產能。」 Ben Thomas，​Qorvo 行動 5G 業務​開發​總監