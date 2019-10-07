Home 創新 半導體 實驗室​特性​參數​描述​與​檢驗 擴充 6 GHz 以上​之 Wi-​Fi 6 PA/​FEM 元件​的​測試​範圍

擴充 6 GHz 以上​之 Wi-​Fi 6 PA/​FEM 元件​的​測試​範圍

負責 Wi-​Fi 6 前端​特性​分析​與​驗證​作業​的​工程師​正​面臨​新​挑戰，​必須​針對 6 GHz 以上​的​全新​未​授權​頻帶，​開發​準確​又​快速​的​全​方位​測試​序列。​工程師​需要​的​測試​解決​方案​不但​要​能​減少​測試​時間，​同時​還要​確保​在​所有 Wi-​Fi 頻帶​內​皆​具有​廣泛​且​可靠​的​測試​範圍。

 

適用於 Wi-​Fi 6 前端​裝置​驗證​的​測試​解決​方案，​應​符合​下列​條件：

 

  • 具有​低​雜訊​與​出色​的​線​性​度，​對​低於 -50 dB 的​低 EVM 量​測​作業​可​達到​高​動態​範圍
  • 能為​工程師​提供​快速​且​廣泛​的​量​測​結果，​並​讓​工程師​可​深入​了解​裝置​效能
  • 不但​能夠​減少​測試​時間，​還能​維持​可靠​的​測試​範圍

Wi-​Fi 6 前端​測試​參考​架構

  • 利用​高達 12 GHz 的 PXI 向量​訊號​收發儀，​在 1024 正交​幅​調​變​測試​中​達到​優於 -50 dB EVM 的​成果。
  • 利用​模組化​架構​簡化 Wi-​Fi 6 測試​台；​該​模組化​架構​採用​極度​靈敏​的​多​通道 PXI 電源​量​測​單元，​能​進行​靜態​與​動態 RF 與 DC 測試。
  • 妥善​利用​適用於 SPI、​MIPI 與​客​制​化​數位​協定​的 NI PXI 數位​碼​型​產生器，​輕鬆​控制 DUT。
  • 利用 NI 的 RFmx WLAN API 與​易於​設定​的​參考​設計​函式​庫，​迅速​從​手動​的​互動​測試​作業​進入​全​自動​測試​序列。

解決​方案​優勢

  • 1 GHz 的​即時​產生​與​分析​頻寬，​可​涵​蓋 160 MHz 通道​頻寬​與​共存​測試​方案

  • 範圍​涵​蓋​現行​的 2.4 GHz、​5 GHz，​以及 6 GHz 以上​的​新​頻寬

  • 可​建立、​播放、​儲存​與​發布​未​加密​的 802.11 波形，​在​不同​平台​與​測試​實驗室​之間​輕鬆​合作

  • 提供​易​用​的​軟體，​除了​可​進行​互動​測試，​亦可​透過​廣泛​的 WLAN 量​測​導向 API 來​簡化​測試​自動化​作業

  • 利用 FPGA 架構​的​功率​準​位​調整​與​經​最佳​化​的​量​測​演算法，​實現​高速​測試

「在​我們​的​工程​團隊​針對​實驗室​中​所有​會​拖​慢​特性​分析​程序​的​原因​進行​檢討​後，​發現​使用​傳統​儀器​進行​的 RF 量​測​作業​最為​耗時。​而​根據​測試​案例​的​數量，​我們​可能​需要​將​測試​台​組​的​數量​增加​一倍​或​兩倍。​但​採用 PXI 後，​我們​無須​犧牲​量​測​品質，​即可​大幅​改善​測試​產能。」

Ben Thomas，​Qorvo 行動 5G 業務​開發​總監

利用 NI 生態​系統​建立​解決​方案

NI 提供​多種​解決​方案​整合​選項，​而且​皆​針對​您​的​特定​應用​需求​進行​客​制​化。​您​可​利用​自有​的​內部​整合​團隊​以​享有​對​系統的​完整​控制，​或是​也​可​運用 NI 與 NI 聯盟​夥伴​全球​網路​所​提供​的​專業​技能，​取得​現成​可用​的​解決​方案。

聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司。​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

服務​與​支援

在​您​的​應用​生命​週期​期間，​NI 都會​與​您​密切​合作，​並​提供​訓練、​技術​支援、​諮詢​與​整合​服務​以及​維護​方案。​您​可​利用 NI 的​公司​專屬​與​地區​使用者​群組​以​加快​學習​速度，​並​利用​線上​與​現場​訓練​選項​來​培養​專業​技能。

與​技術​專家​詳​談，​深入​了解 Wi-​Fi 6 PA/​FEM 驗證​測試​解決​方案

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​代理、​合夥​或​合資​關係。