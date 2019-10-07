負責 Wi-Fi 6 前端特性分析與驗證作業的工程師正面臨新挑戰，必須針對 6 GHz 以上的全新未授權頻帶，開發準確又快速的全方位測試序列。工程師需要的測試解決方案不但要能減少測試時間，同時還要確保在所有 Wi-Fi 頻帶內皆具有廣泛且可靠的測試範圍。
適用於 Wi-Fi 6 前端裝置驗證的測試解決方案，應符合下列條件：
1 GHz 的即時產生與分析頻寬，可涵蓋 160 MHz 通道頻寬與共存測試方案
範圍涵蓋現行的 2.4 GHz、5 GHz，以及 6 GHz 以上的新頻寬
可建立、播放、儲存與發布未加密的 802.11 波形，在不同平台與測試實驗室之間輕鬆合作
提供易用的軟體，除了可進行互動測試，亦可透過廣泛的 WLAN 量測導向 API 來簡化測試自動化作業
利用 FPGA 架構的功率準位調整與經最佳化的量測演算法，實現高速測試
NI 提供多種解決方案整合選項，而且皆針對您的特定應用需求進行客制化。您可利用自有的內部整合團隊以享有對系統的完整控制，或是也可運用 NI 與 NI 聯盟夥伴全球網路所提供的專業技能，取得現成可用的解決方案。
聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司。從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
在您的應用生命週期期間，NI 都會與您密切合作，並提供訓練、技術支援、諮詢與整合服務以及維護方案。您可利用 NI 的公司專屬與地區使用者群組以加快學習速度，並利用線上與現場訓練選項來培養專業技能。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。