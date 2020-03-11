對能源效率的需求與日俱增，工程師力求快速量測、分析功率消耗與效能資料，並據此做出反應。 若要擴充如示波器與數位電錶等傳統儀器的規模，成本會過於昂貴，而低成本的資料擷取解決方案，則往往不夠準確。某些使用者會選擇略過完整功率效率分析，但可能因此錯失市場或競爭機會的風險。
半導體功率驗證解決方案必須具備以下條件：
為半導體功率消耗量測提供具經濟效益且一致的方法
幫助工程師快速擷取、顯示並分析量測資料
向設計人員與潛在客戶提供準確且相關的回饋
透過建置於 PXI 平台上的高準確度專用儀器，執行分流電阻器架構的功率量測作業。
客制量測參數，針對取樣率、解析度與通道數進行最佳化。
使用 FlexLogger™ 量測軟體，即可設定並執行同步功率量測作業，無需進行程式設計。
使用 DIAdem 資料分析軟體，快速尋找、偵測與分析量測資料並製成報告。
獲得可靠且一致的功率量測結果，以供設計回饋、客戶支援與競爭分析。
能以精巧規格從數個通道擴充至數百個通道。
取得所需的深入分析，以針對目標市場將功率效率與效能最佳化。
快速存取實用的功率消耗資料，提升客戶互動效率。
透過完整的功率量測解決方案，大幅提升設計與驗證團隊效率。
NI 提供多種解決方案整合選項，針對您的特定應用需求進行客制化。您可利用自有的內部整合團隊，以享有對系統的完整控制，或是也可運用 NI 與 NI 聯盟夥伴全球網路所提供的專業技能，取得現成可用的解決方案。
聯盟夥伴網路囊括超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司。從產品與系統，到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴專業的設備與技術均可協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
在應用生命週期內，NI 都會與您密切合作，並提供教育訓練、技術支援、諮詢與整合服務，以及維護方案。透過我們專為企業提供的當地使用者群組，提升學習效率。透過線上與現場教育訓練選項，加深熟練度。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。