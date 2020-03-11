最佳​化​半導體​功率​效率​與​效能

對​能源​效率​的​需求​與日俱增，​工程師​力求​快速​量​測、​分析​功率​消耗​與​效能​資料，​並​據此​做出​反應。 若要​擴充​如​示波器​與​數位​電錶​等​傳統​儀器​的​規模，​成本​會​過於​昂貴，​而​低成本​的​資料​擷取​解決​方案，​則​往往​不夠​準確。​某些​使用者​會​選擇​略過​完整​功率​效率​分析，​但​可能​因此​錯失​市場​或​競爭​機會​的​風險。

 

半導體​功率​驗證​解決​方案​必須​具備​以下​條件：

 

  • 為​半導體​功率​消耗量​測​提供​具​經濟​效益​且​一致​的​方法 

  • 幫助​工程師​快速​擷取、​顯示​並​分析​量​測​資料

  • 向​設計​人員​與​潛在​客戶​提供​準確​且​相關​的​回饋 

半導體​功率​驗證​解決​方案

  • 透過​建​置​於 PXI 平台​上​的​高​準確度​專用​儀器，​執行​分流​電阻器​架構​的​功率​量​測​作業。

  • 客​制​量​測​參數，​針對​取樣​率、​解析度​與​通道​數​進行​最佳​化。

  • 使用 FlexLogger™ 量​測​軟體，​即可​設定​並​執行​同步​功率​量​測​作業，​無需​進行​程式設計。

  • 使用 DIAdem 資料​分析​軟體，​快速​尋找、​偵測​與​分析​量​測​資料​並製​成​報告。

     

解決​方案​優勢

  • 獲得​可靠​且​一致​的​功率​量​測​結果，​以供​設計​回饋、​客戶​支援​與​競爭​分析。

  • 能​以​精巧​規格​從​數​個​通道​擴充​至​數百​個​通道。

  • 取得​所需​的​深入​分析，​以​針對​目標​市場​將​功率​效率​與​效能​最佳​化。

  • 快速​存取​實用​的​功率​消耗​資料，​提升​客戶​互動​效率。

  • 透過​完整​的​功率​量​測​解決​方案，​大幅​提升​設計​與​驗證​團隊​效率。

「對​我們​從事​的​高​靈敏度​量​測​作業​來說，​沒有​其他​更​適合​的​產品​了。​若 NI 沒有​打造​出​這些​工具，​我們​就​必須​自行​建​置，​這​可能會​耗費​數​年​心力。​NI 讓​我們​能​聚焦​於​自己​所需​執行​的​工作​上。」

—​業界​頂尖​半導體​公司​的​硬體​工程師

利用 NI 生態​系統​建立​解決​方案

NI 提供​多種​解決​方案​整合​選項，​針對​您​的​特定​應用​需求​進行​客​制​化。​您​可​利用​自有​的​內部​整合​團隊，​以​享有​對​系統的​完整​控制，​或是​也​可​運用 NI 與 NI 聯盟​夥伴​全球​網路​所​提供​的​專業​技能，​取得​現成​可用​的​解決​方案。

聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司。​從​產品​與​系統，​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​專業​的​設備​與​技術​均可​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

服務​與​支援

在​應用​生命​週期​內，​NI 都會​與​您​密切​合作，​並​提供​教育​訓練、​技術​支援、​諮詢​與​整合​服務，​以及​維護​方案。​透過​我們​專為​企業​提供​的​當地​使用者​群組，​提升​學習​效率。​透過​線上​與​現場​教育​訓練​選項，​加深​熟練​度。

諮詢​技術​專家，​深入​了解​半導體​功率​效率​與​效能

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