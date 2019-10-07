NI 提供​多種​解決​方案​整合​選項，​而且​皆​針對​您​的​特定​應用​需求​進行​客​制​化。​您​可​利用​自有​的​內部​整合​團隊​以​享有​對​系統的​完整​控制，​或是​也​可​運用 NI 與 NI 聯盟​夥伴​全球​網路​所​提供​的​專業​技能，​取得​現成​可用​的​解決​方案。