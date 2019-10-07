負責處理新型 5G mmWave 天線整合封裝 (AiP) 裝置的工程師，正面對棘手的測試挑戰：他們必須透過空中傳輸 (OTA) 對裝置的波束賦形效能進行特性分析作業。由於無法使用傳統的接頭化測試連接埠來存取裝置效能，因此工程師需要在位於無回音室中且受到審慎控制的 RF 環境內，設定並執行詳盡的 3D 空間掃頻。執行這類空間掃頻作業可能會耗費許多時間，且成本極為高昂。
適用於 AiP 裝置的 mmWave OTA 驗證測試解決方案，必須符合下列要求：
即時的硬體加速 DUT 定位器控制功能，每秒取樣可達數十個 (方位角、仰角) 點
高頻寬 mmWave 向量訊號收發儀可測試實際的 5G 波形
成本最佳化的高隔離 RF 無回音室，可將訊號干擾降至最低
mmWave OTA 驗證測試軟體，可提供互動式使用方式與迅速的自動化作業
NI 提供多種解決方案整合選項，而且皆針對您的特定應用需求進行客制化。您可利用自有的內部整合團隊以享有對系統的完整控制，或是也可運用 NI 與 NI 聯盟夥伴全球網路所提供的專業技能，取得現成可用的解決方案。
聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司。從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
在您的應用生命週期期間，NI 都會與您密切合作，並提供訓練、技術支援、諮詢與整合服務以及維護方案。您可利用 NI 的公司專屬與地區使用者群組以加快學習速度，並利用線上與現場訓練選項來培養專業技能。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。