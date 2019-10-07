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實現​超​高速 mmWave OTA 驗證​測試

負責​處理​新型 5G mmWave 天線​整合​封​裝 (AiP) 裝置​的​工程師，​正面​對​棘手​的​測試​挑戰：​他們​必須​透過​空中​傳輸 (OTA) 對​裝置​的​波束​賦​形​效能​進行​特性​分析​作業。​由於​無法​使用​傳統​的​接頭​化​測試​連接​埠​來​存取​裝置​效能，​因此​工程師​需要​在​位於​無​回音​室​中​且​受到​審慎​控制​的 RF 環境​內，​設定​並​執行​詳盡​的 3D 空間​掃​頻。​執行​這類​空間​掃​頻​作業​可能會​耗費​許多​時間，​且​成本​極為​高昂。

 

適用於 AiP 裝置​的 mmWave OTA 驗證​測試​解決​方案，​必須​符合​下列​要求：

 

  • 提供​具​經濟​效益、​安靜​且​受到​審慎​控制​的 OTA 測試​環境
  • 讓​工程師​可​快速​獲得​詳細​的​量​測​結果​與​圖形
  • 透過​適當的​系統​校準，​減少 OTA 量​測​的​不​確定性
  • 簡化​設定​與​執行​全​方位​自動化 OTA 測試​序列​的​程序

mmWave OTA 驗證​測試​參考​架構

  • 以​連續​動作​進行 3D 空間​掃​頻，​進而​將 OTA 測試​時間​從​幾小時​減少​到​僅​需​幾分鐘，​同時​利用 PXI 平台以​將 DUT 定位​器​與 RF 產生​與​分析​引擎​緊密​同步。
  • 利用​安靜​的 RF 無​回音​室​與​經​適當​特性​分析​的​靜​域，​取得​可靠​的 OTA 量​測​結果。
  • 利用 mmWave 向量​訊號​收發儀，​驗證 AiP DUT 的​高​頻寬​波束​賦​形​效能，​並​支援​所有 3GPP 通道​頻寬​與 5G 相容​波形。
  • 輕鬆​設定​廣泛​的​空間​掃​頻，​對 DUT 天線​場​型​進行​特性​分析，​同時​還可​使用 NI 的 mmWave OTA 驗證​測試​軟體，​迅速​製作、​呈現、​儲存​或​發布​詳細​的​參數​結果。

解決​方案​優勢

  • 即時​的​硬體​加速 DUT 定位​器​控制​功能，​每秒​取樣​可達​數十​個 (方位角、​仰角) 點

  • 高​頻寬 mmWave 向量​訊號​收發​儀​可​測試​實際​的 5G 波形

  • 成本​最佳​化​的​高​隔離 RF 無​回音​室，​可​將​訊號​干擾​降至​最低

  • mmWave OTA 驗證​測試​軟體，​可​提供​互動​式​使用​方式​與​迅速​的​自動化​作業

利用 NI 生態​系統​建立​解決​方案

NI 提供​多種​解決​方案​整合​選項，​而且​皆​針對​您​的​特定​應用​需求​進行​客​制​化。​您​可​利用​自有​的​內部​整合​團隊​以​享有​對​系統的​完整​控制，​或是​也​可​運用 NI 與 NI 聯盟​夥伴​全球​網路​所​提供​的​專業​技能，​取得​現成​可用​的​解決​方案。

聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司。​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

服務​與​支援

在​您​的​應用​生命​週期​期間，​NI 都會​與​您​密切​合作，​並​提供​訓練、​技術​支援、​諮詢​與​整合​服務​以及​維護​方案。​您​可​利用 NI 的​公司​專屬​與​地區​使用者​群組​以​加快​學習​速度，​並​利用​線上​與​現場​訓練​選項​來​培養​專業​技能。

mmWave OTA 驗證​測試​解決​方案​手冊

探索​如何​大幅​減少 mmWave AiP 裝置​驗證​作業​的 OTA 測試​時間​與​成本。

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​代理、​合夥​或​合資​關係。