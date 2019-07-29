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資料​記錄

透過​快速​記錄​與​查看​測試​資料，​您​可​隔離​產品​瑕疵、​及時​調整，​並​滿​您​的​足​設計​和​上市​時間​需求。

可​擴充、​可​設定​的​資料​記錄​軟體

記錄​資料​是​驗證​任何​工程​元件​或​系統的​基礎​步驟。​隨著​系統​日益​繁複，​包含​更多​類型​的​量​測​作業、​同步​呈現​和​環境​挑戰，​資料​記錄​流程​的​複雜性​也​越來越​高。​不過，​您​還是​需要​以​最低​成本​快速​存取​資料。​NI 提供​可​設定​的​資料​記錄​解決​方案，​適用於​分散​式​量​測​和​嚴苛​環境，​無論​您​是​記錄​溫度、​振動、​壓力​或是​其他​物理​現象​資料。​透過​乙太網路​的​同步、​與​任何​感​測​器、​匯流排​或​致​動​器​的​模組化​連接，​NI 的​資料​記錄​軟​硬體​可以​隨著​您​的​工程​需求​進行​擴充。

焦點​內容

除錯​能力​取決於​資料​存取​權限。​透過 FlexLogger™ 資料​記錄​與​資料​分析​軟體，​您​可以​快速、​互動​式​地​查看​所​記錄​的​資料。

設定​與​執行​資料​記錄​系統​應​是​簡單明瞭​的​作業。​透過​單一​工具​鏈，​了解​如何​最大​化​您​的​投資、​無需​程式設計​即可​測試、​記錄、​顯示、​分析​來自​任何​感​測​器、​匯流排​或​致​動​器​的​資料，​並製​作成​報告。

溫度、​振動、​應變、​負載​與​聲音，​皆有​各自​適用​的​特定​感​測​器​與​專屬​需求。​深入​了解​常見​的​量​測​應用​主題。

產品​與​解決​方案

應用​資源

完整​的​量​測​系統​建立​指南

在​開始​記錄​資料​前，​您​需要​建立​一個​可靠​的​量​測​系統​來​進行​訊號​調節​與​處理。​請​確認​您​的​感​測​器​與​資料​擷取​系統​已​準備​就​緒。

NI 聯盟​夥伴​網路

聯盟​夥伴​網路​囊括​全球​超過 1,000 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司。​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​NI 聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

NI 聯盟​夥伴​為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​代理、​合夥​或​合資​關係。