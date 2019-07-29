記錄資料是驗證任何工程元件或系統的基礎步驟。隨著系統日益繁複，包含更多類型的量測作業、同步呈現和環境挑戰，資料記錄流程的複雜性也越來越高。不過，您還是需要以最低成本快速存取資料。NI 提供可設定的資料記錄解決方案，適用於分散式量測和嚴苛環境，無論您是記錄溫度、振動、壓力或是其他物理現象資料。透過乙太網路的同步、與任何感測器、匯流排或致動器的模組化連接，NI 的資料記錄軟硬體可以隨著您的工程需求進行擴充。
設定與執行資料記錄系統應是簡單明瞭的作業。透過單一工具鏈，了解如何最大化您的投資、無需程式設計即可測試、記錄、顯示、分析來自任何感測器、匯流排或致動器的資料，並製作成報告。
應用資源
完整的量測系統建立指南
在開始記錄資料前，您需要建立一個可靠的量測系統來進行訊號調節與處理。請確認您的感測器與資料擷取系統已準備就緒。
聯盟夥伴網路囊括全球超過 1,000 家能夠提供完整解決方案的專業公司。從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，NI 聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
NI 聯盟夥伴為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何代理、合夥或合資關係。