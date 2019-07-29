記錄​資料​是​驗證​任何​工程​元件​或​系統的​基礎​步驟。​隨著​系統​日益​繁複，​包含​更多​類型​的​量​測​作業、​同步​呈現​和​環境​挑戰，​資料​記錄​流程​的​複雜性​也​越來越​高。​不過，​您​還是​需要​以​最低​成本​快速​存取​資料。​NI 提供​可​設定​的​資料​記錄​解決​方案，​適用於​分散​式​量​測​和​嚴苛​環境，​無論​您​是​記錄​溫度、​振動、​壓力​或是​其他​物理​現象​資料。​透過​乙太網路​的​同步、​與​任何​感​測​器、​匯流排​或​致​動​器​的​模組化​連接，​NI 的​資料​記錄​軟​硬體​可以​隨著​您​的​工程​需求​進行​擴充。