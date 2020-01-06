台灣大學機械系使用NI LabVIEW 與 CompactRIO完成燃料電池混合動力車行車電腦開發

本文榮獲 NI 綠能徵文比賽 第二名

有鑑於複合能量電動機車上動力系統之拓樸與傳統引擎機車相較之下相對複雜(圖1)，而個子系統本身的設計考量與控制策略也不盡相同，為了整合複合能量電動系統之能量管理與個子系統之狀態監測，需要建立一主要的整車控制器與完整通訊架構來實行全車的控制策略，一來各子系統開發時可以專心在其系統做內部控制策略的實現，二來當全系統整合時也較容易透過整車控制器之管理與監控來加快除錯或是修改的時間，在這裡我們透過CAN BUS(Controller Area Network)與RS232通訊傳輸介面來連結中控電腦與全車各子系統ECU形成一完整車上通訊網 (圖2)

在整車控制器之選擇上，主要的要求為其具有1.快速且易於修改的程式編輯操作介面以加速其開發與修改時間2.硬體與軟體之可靠性以避免整車控制器發出錯誤的命令或策略而影響或危害整車安全，在此我們選用NI 的CompactRIO 可程式控制器並配合不同的可抽換式應用模組(通訊，數位/類比輸入輸出等)，而其所使用的軟體開發介面為同公司的LabVIEW，在程式的編輯修改與硬體配合上具有相當之方便與可靠度!

目標功能與實現：

1.複合能量源之能量管理、危急應對與命令下達

上的資料，並依照各子系統預先定義的通訊協定來做整車各系統的狀態解析、策略控制與命令下達，此外也會依據車上的按鈕與來改變目前的行車模式等等

2. 行車資訊儲存：

依據個子系統分析需求與取樣頻率，將行車時各系統參數與中控命令分類並儲存在CompactRIO記憶體中以供日後問題追蹤或分析使用

中控電腦控制程序簡易流程圖與說明：

INITIAL

將各變數與暫存器的值做歸零與初始化的動作

MCU RS232 通訊確認：

採一問一答<master-slave>方式，由中控發出RS232狀態回報要求訊號來通知馬達驅動器<MCU>回報狀態並確認RS232通訊系統正常運作

CAN BUS功能確認：

各ECU在CAN BUS送出預設訊號，中控根據訊號ID判斷是否所有ECU的CAN BUS通訊功能皆為正常

ECU status正常確認：

各ECU檢查各系統功能與元件功能是否正常，並在CAN BUS送出相對應訊號，中控根據訊號ID與內容判斷是否所有ECU與子系統的功能皆為正常

大電Relay開啟：

當以上確認程序通過，所有ECU系統通訊與功能皆無異常時，中控會要求BMS<電池管理系統>將大電Relay開啟，BMS將大電Relay導通後會回傳確認訊號

各系統進入行車模式&動力輸出：

當BMS送出大電Relay導通確認訊號後，中控會要求全車動力系統進入行車模式，此後各ECU將定時傳送資料至中控作策略判斷與資料擷取儲存的動作，全車動力系統依照駕駛人轉動電門的大小來出輸出力矩與功率

關機：

將小電開關關閉<12V電力系統關閉>，各ECU失去操作電源關閉，而大電Relay也會隨BMS系統停止運作而shut down，全車動力系統無輸出

作者資訊:

楊 淳元

國立台灣大學機械系

eggheady16@msn.com