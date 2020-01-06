台灣大學機械系使用NI LabVIEW 與 CompactRIO完成燃料電池混合動力車行車電腦開發

楊 淳元, 國立台灣大學機械系
開發出燃料電池複合動力機車的全車控制器以控制車上的雙能量輸出源(高分子鋰電池組，氫氣燃料電池組)以及負載(馬達)，同時也要做全車各子系統的危機應對處理及資料儲存以保護駕駛人安全與提供資料作日後參數調控之用。
以CompactRIO嵌入式系統，搭配通訊模組(RS232串列傳輸與NI9853 CAN 傳輸模組)，建立全車通訊網路用以下達命令與接收各子系統狀態，並且搭配NI9401 數位輸出/輸入與NI9205類比輸入模組來接收車上電門與按鍵指令來切換不同的行車策略，另外從各子系統回報的即時資料，也會依照預先定義的傳輸通訊協定與格式將其儲存在CompactRIO內建的2G記憶體中。
有鑑於複合能量電動機車上動力系統之拓樸與傳統引擎機車相較之下相對複雜(圖1)，而個子系統本身的設計考量與控制策略也不盡相同，為了整合複合能量電動系統之能量管理與個子系統之狀態監測，需要建立一主要的整車控制器與完整通訊架構來實行全車的控制策略，一來各子系統開發時可以專心在其系統做內部控制策略的實現，二來當全系統整合時也較容易透過整車控制器之管理與監控來加快除錯或是修改的時間，在這裡我們透過CAN BUS(Controller Area Network)與RS232通訊傳輸介面來連結中控電腦與全車各子系統ECU形成一完整車上通訊網 (圖2)
在整車控制器之選擇上，主要的要求為其具有1.快速且易於修改的程式編輯操作介面以加速其開發與修改時間2.硬體與軟體之可靠性以避免整車控制器發出錯誤的命令或策略而影響或危害整車安全，在此我們選用NI 的CompactRIO 可程式控制器並配合不同的可抽換式應用模組(通訊，數位/類比輸入輸出等)，而其所使用的軟體開發介面為同公司的LabVIEW，在程式的編輯修改與硬體配合上具有相當之方便與可靠度!
上的資料，並依照各子系統預先定義的通訊協定來做整車各系統的狀態解析、策略控制與命令下達，此外也會依據車上的按鈕與來改變目前的行車模式等等
依據個子系統分析需求與取樣頻率，將行車時各系統參數與中控命令分類並儲存在CompactRIO記憶體中以供日後問題追蹤或分析使用
將各變數與暫存器的值做歸零與初始化的動作
採一問一答<master-slave>方式，由中控發出RS232狀態回報要求訊號來通知馬達驅動器<MCU>回報狀態並確認RS232通訊系統正常運作
各ECU在CAN BUS送出預設訊號，中控根據訊號ID判斷是否所有ECU的CAN BUS通訊功能皆為正常
各ECU檢查各系統功能與元件功能是否正常，並在CAN BUS送出相對應訊號，中控根據訊號ID與內容判斷是否所有ECU與子系統的功能皆為正常
當以上確認程序通過，所有ECU系統通訊與功能皆無異常時，中控會要求BMS<電池管理系統>將大電Relay開啟，BMS將大電Relay導通後會回傳確認訊號
當BMS送出大電Relay導通確認訊號後，中控會要求全車動力系統進入行車模式，此後各ECU將定時傳送資料至中控作策略判斷與資料擷取儲存的動作，全車動力系統依照駕駛人轉動電門的大小來出輸出力矩與功率
將小電開關關閉<12V電力系統關閉>，各ECU失去操作電源關閉，而大電Relay也會隨BMS系統停止運作而shut down，全車動力系統無輸出
楊 淳元
國立台灣大學機械系
eggheady16@msn.com