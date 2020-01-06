Author(s):

黃 程懋 - 國立成功大學電腦與通信工程研究所

孔 德琳 - 國立成功大學電腦與通信工程研究所

林 濬智 - 國立成功大學電腦與通信工程研究所

葛 庭瑞 - 國立成功大學電腦與通信工程研究所

黃 汶斌 - 國立成功大學電腦與通信工程研究所

劉 光浩 副教授 - 國立成功大學電腦與通信工程研究所



本文為2014應用徵文競賽RF與通訊組亞軍

動機

由於通訊網路與行動裝置的普及化，「智慧型家電」必定成為下一代家電的趨勢，其功能及實現方法亦是近年來所討論的主題。我們的作品結合社群網站與家電，只要在社群網站上指示家電欲執行的任務，經由程式擷取訊息後判讀後，即可遠端操控家電。

預想的情況以「智慧生活」的角度出發：回家的途中，使用者在社群網站 (Twitter) 上發文告知家中的智慧型家電所需的需求，如冷氣的設定溫度，在發文後至抵達家裡的這段時間，冷氣將依照指定的溫度運轉，到家後即舒適地享受。過程中，使用者只要透過任何可上網的裝置便可完成遠端控制，因此具有高度便利性與擴充性。

系統架構與流程

本系統架構分為三大區塊：溫度感測及訊號處理、資訊檢視平台及操作、電器產品的無線控制(如圖一)。

溫度感測及訊號處理包括K型熱電偶、NI 9213及NI cDAQ-9171，負責觀察家中環境情況並將資訊上傳至社群網站；且以智慧型手機作為資訊檢示平台，內建的社群網站之應用程式會顯示出最新的環境情況，由使用者決定是否發出指令；電器產品的無線控制則是利用軟體 LabVIEW控制硬體NI USRP-2920傳收使用者的指令。

智慧家電遠端系統的流程包含四個步驟(如圖二)：

1. 感測溫度並發送訊息至Twitter

我們使用K型熱電偶進行室溫的測量，熱電偶將連接至NI-9213進行溫度的取樣，再將NI 9213與NI cDAQ-9171連接。此時熱電偶的感測資訊會傳送至電腦，並藉由設定LabVIEW內建的DAQ Assistant，我們即可正確獲得K型熱電偶所感測到的溫度。

接著使用 i3 twitter toolkit中的Post New Tweet - Finite.vi程式將cDAQ所感測到的溫度訊息傳送至電腦 Twitter並發文。由於有Twitter重複發文的限制，發文的內容若相同，則最新時間點的發文並不會發文成功，如此便無法獲得最新時間感測到的溫度。為避免上述狀況發生，我們在發文格式上做了設定：前半段為發文的累計次數，此數字會使每則發文都不同；後半段則是顯示熱電偶感測的室溫溫度。兩者之間加上空格，例如：1 30、2 30，1與2即為累加的數字，30則表示當時感測到的室溫為攝氏30度。除此之外，為避免頻繁且不必要的發文，使用者可事先設定溫度感測範圍及定時感測，當室內溫度在此感測範圍內才進行發文。

使用者看到感測到的溫度後，可自行決定是否要提前開起冷氣，若使用者有此需求，則只需在Twitter發文給予指令即可啟動家中的冷氣並設定溫度。同樣地，為了方便起見以及符合發文內容不重複的限制，給予指令的發文格式以「temp」為首，加上欲設定的溫度及發文時間，例如：temp 26 2014/5/29 0242，時間的用意是在於建立不同的發文內容。

2. 讀取並判斷Twitter訊息

此時，我們使用i3 twitter toolkit中的Get New Tweets – Continuous.vi讀取並截取使用者在Twitter的發文內容，便可獲得溫度的資訊。從訊息中「temp」後面取出兩位數字，即為使用者欲設定的溫度26度。

3. 使用NI USRP-2920發送讀取到的控制命令

為展示遠端控制的概念，我們以軟體無線電平台USRP模擬冷氣遙控器與冷氣機接收端，將26度加入我們預設的遙控封包內，利用USRP發送開啟冷氣及設定溫度的訊息。

USRP-2920所傳送的遙控封包設計成三個部分：同步位元( 6 位元的 01010101 訊號)、遙控器位址( 19 位元的1訊號) 以及溫度控制( 8 位元從 01010000至00101000 代表攝氏10度至30度)。此特定封包格式可以確保感測資料能正確的傳抵接收端並被有效地解讀。在我們的實驗雛型中，此遙控封包以多數家電遙控器使用的振幅偏移 (ASK) 進行訊號調變，並傳送於315 MHz頻段上。透過使用USRP，我們可方便的修改訊號調變方式、封包格式、與訊號傳送頻段，在接收的時候可以很輕易地解出位於遙控器位址之後的溫度位元。

4. 電器接收端訊號處理與控制

當接收端正確接收到訊號之後，便會根據封包格式即時解出使用者欲設定的溫度，並且直接控制冷氣機或是相關家電，以達到預冷的效果。

NI軟硬體的優勢

除了NI的產品之外，本系統可以使用Arduino作為替代的平台。雖然Arduino是個開放式的平台，且程式寫作也讓剛接觸程式的人可以輕易地上手，但是NI所提供的LabVIEW採用的是圖形化的介面，讓操作者可以更直覺地使用。我們這次的作品會需要連接上許多的感測器，並且將資料上傳至社群網站上中， LabVIEW可以很輕鬆地做到上述幾點資料的連結，使用Arduino的話會無法快速的處理這筆較為龐大的資料，再加上Arduino在相容性上並不像LabVIEW來的那麼便利。

我們的作品必須在家中室內、社群網站與使用者的行動裝置間進行即時的聯繫，其中家庭室內的狀態資料又必須要連接多個感測器。若非使用LabVIEW精簡且直覺的圖形化設計界面與良好的軟體相容性，實作的時間必定會大幅延遲。

使用LabVIEW搭配上USRP可以輕易的模擬家電的遙控器，並且可於任意的頻段間快速的切換，使得家中的控制方面變得容易整合。而且整個程式在運作時的穩定度也很良好，偵測社群網站的訊息也更快速。

未來計畫

試想，在下班回家的路途中，拿著手機對著他下達幾個命令，幾分鐘後，家裡的空調已經開啟，洗澡水已經放好，等著你的是一個溫暖舒服的家。未來人類的生活中，智慧家電勢必成為不可或缺的一部份，電影中的高科技已並非遙不可及。未來我們可以將其他的家電產品以相同概念作為出發點，建立一個更完善的智慧家電遠端系統。即使人不在家中，我們仍可以得知家中的狀況，並根據所需控制家中的電器，例如打開儲熱式熱水器需先等待一段時間才有足夠的溫度，若我們能在回家前30分鐘利用此智慧家電遠端系統開啟熱水器，則可以捨去等待的時間。我們目前提出的冷氣機溫度感測系統，透過這個簡單的想法，希望可以刺激更多人一起參與這樣的討論，一起為人類的生活盡一份心。

Author Information:

孔 德琳

國立成功大學電腦與通信工程研究所

kungdelin29@gmail.com