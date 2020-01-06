同頻同時全雙工干擾消除技術

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李永台 副主任 - 財團法人資訊工業策進會

李建成 資深工程師 - 財團法人資訊工業策進會

李穎芳 工程師 - 財團法人資訊工業策進會

廖書漢 正工程師 - 財團法人資訊工業策進會

吳 穆 資深工程師 - 財團法人資訊工業策進會

有關財團法人資訊工業策進會(Institute For Information Industry, III)

財團法人資訊工業策進會（以下簡稱：資策會）在 5G 計畫中，戮力專注於實驗環境5G Test bed之建立，另一主軸則為5G先期技術之驗證，包含CCFD(同頻同時全雙工)、DSS(動態頻譜分享)、MTC(機器型態通訊)等。當中，CCFD計畫目前針對點對點干擾消除技術，設計類比及數位干擾消除演算法等技術，目前已經有所突破。

新興 5G 通訊技術開發的系統需求

資策會自103年起投入通訊5G 技術之研發，在挑選開發平台及開發工具的過程中常陷入兩難的掙扎；針對新的技術主軸進行開發驗證，所需之新的軟/硬體平台需長期投入並不斷升級，非一日能及。此外，5G 新興技術繁多，需求各有不同，是以在一致性開發環境下，需兼具高彈性及高擴充性。

在使用 NI 產品之前，我們大多直接以FPGA硬體平台搭配HDL Code(如: VHDL 與 Verilog)進行開發，除了需要硬體工程師深入了解數位硬體設計，才有辦法有效開發FPGA，且電路合成的流程曠日廢時；此外，還需要軟體工程師進行Firmware及操作介面撰寫；整體系統開發需要大量人力及物力資源。





圖1. 應用NI PXI系統以及LTE Measurement Suite ，開發數位干擾消除、基頻演算法，並搭配天線隔離及類比干擾消除，在同一個物理通道上實現Tx及Rx兩個方向信號的同頻同時傳收

NI PXI 、 LabVIEW與NI LTE Measurement Suite 為現成可用的解決方案

在評估過多款開發軟硬體架構過程中，發現NI SDR平台具有高度彈性之優勢，適用於新興技術之研發，並已經為國際大廠及研究機構所認可並採用；我們研讀到國際間眾多5G合作研發成果，多採用NI的整合式軟/硬體平台環境，並發表許多5G通訊相關研究案例，我們亦希望能依循相同模式，藉此加快研究速度，與台灣NI合作打造5G技術先期驗證之雛形。

考慮我們的開發平台必須具備足夠彈性及擴充性，以滿足5G通訊新興技術多面相的需求，且不致犧牲任何控制的速度或效能；並且考慮同頻同時全雙工技術，其對於RF的敏感度及量測雜訊指數(Noise Figure)要求極高；參考國外通訊研發先進機構之案例後，決定採用NI PXI 、 LabVIEW與NI LTE Measurement Suite作為開發軟硬體平台及測試工具。

圖 2. 同頻同時全雙工技術採用PXI平台與NI LTE Measurement Suite作為系統開發及驗證工具。

NI的PXI平台具備絕佳的開發環境及測試功能，解決我們所遭遇的難題。藉由標準化的PXI介面，整體開發平台具備極高的靈活度及彈性；藉由模組擴充的方式，我們彈性的搭配PXIe-5644R VST/ PXIe-5646R VST，並以 Flex RIO 作為 FPGA 基頻演算法運算的擴充，我們可以隨時重新設定以滿足多樣的研發需要。我們只要插入更多模組，卻不需變更現有軟體，即可繼續延伸不同的演算法開發；讓我們可根據運算量的需求而隨時調整設備。

此外我們也運用NI LTE Measurement Suite作為測試及驗證軟體。NI LTE Measurement Suite可彈性選擇 FDD/TDD、UL/DL，並可隨我們需求定義頻寬及中心頻率；結合在既有的PXI 向量訊號傳收模組上使用，讓我們不需要花費兩倍以上的硬體費用建置開發環境，就可以達到優於世界儀器大廠的量測速度及精準度需求。

同頻同時全雙工技術簡介與基於NI系統的研發架構

頻譜如土地一樣，都是有限且珍貴的資源，如何提高頻譜的使用率，就如土地的利用率一樣，是行動通訊的重要課題。在面臨網路世代交替，而下一代無線、行動網路的發展又受限於可用頻段多寡，業者取得頻譜資源的代價頗巨，如何提高頻譜使用率成為世界5G技術發展的主軸。

對比傳統4G的TDD、FDD而言，「同頻同時全雙工」於「同一頻率」、「同一時間」能夠「同時收送」，有效提高頻譜使用效率及彈性，在當前世界範圍內頻譜資源短缺的情況下，該項技術已經為國際間重視的5G技術。

TDD系統如單線車道，以時間區分上、下行，需要兩倍的時間。FDD技術則如雙線車道，以頻率區分上、下行，需要兩倍的頻寬。全雙工技術帶來全新概念，猶如立體車道，於單線車道空間上實現雙線車流。

圖 3. 同頻同時全雙工技術與既有分時多工系統(TDD)及分頻多工系統(FDD)之比較示意圖。

簡單來說，同頻同時全雙工技術藉由多級干擾消除技術(天線隔離、類比干擾消除、數位干擾消除、基頻演算法)，在同一個物理通道上實現Tx及Rx兩個方向信號的同頻同時傳收。各級的干擾消除設計方法簡述如下：

A. 天線隔離

天線隔離設計，是利用訊號的破壞性干涉原理，將Rx天線置Tx間的適當距離來達到干擾來離的目的。

B. 類比干擾消除技術

如圖4左圖所示，類比干擾消除技術，使用NI PXI Vector Network Analyzer (VNA)儀器量測射頻(RF)元件與裝置的線性參數，並做通道品質量測(Channel Estimation)，作為AIC設計Attenuation及Delay Line之依據。

C. 數位干擾消除技術

設計數位干擾消除技術中，如圖3右所示，主要是將傳送端(Transmitter, Tx)的訊號反向並傳送到接收端(Receiver, Rx)來達到干擾消除的目的。

圖 4. 同頻同時全雙工技術於Analog及Digital Domain之干擾消除設計示意圖。

我們使用 PXI 搭配 LabVIEW進行數位及基頻演算法開發，並以LTE Measurement Suite進行傳送及接收的測試。目前針對點對點干擾消除技術，設計類比及數位干擾消除演算法等技術，目前已經有所突破，其中數位干擾消除演算法，是在時域上近乎real-time執行， 可支援多種接取技術(如：OFDM, CDMA等)；以數位干擾消除部分來看，目前已達到35dB成效；以系統面而言，結合天線隔離，目前已可以超過65dB的干擾消除能力(設計及驗證規格如圖5)。

圖 5. 以NI PXI 搭配 LabVIEW進行數位及基頻演算法開發

下階段將於OFDMA系統下發展50dB以上數位干擾消除技術，接軌世界5G全雙工主流技術。

以未來應用而言，同頻同時全雙工技術在頻譜效率加倍及自干擾消除能力的強化，除可應用於Wireless backhaul 及中繼站，在未來5G行動網路上帶來更多的挑戰，如：Inter UE/ Cell Interference、Flexible Radio Resource Utilization等行動組網技術考量。

使用 NI 現成技術的主要優勢

A. 快速便捷的開發工具

基於NI SDR平台的彈性及擴充性，以及NI技術團隊全面的支援，我們選擇NI作為開發平台及工具；彈性的 PXI 系統搭配簡單易用的 LabVIEW，讓我們可以迅速設計所需的演算法方案、製作原型並快速驗證。相較於過去以FPGA及HDL開發的模式，可大幅減少開發人力及時間。

B. 節省開發成本及儀器體積

PXI 架構下的NI產品模組，可視我們研發階段的需求彈性調整組合並擴充。相較於已過開發平台為一單獨系統，而訊號產生器、訊號分析儀、網路向量分析儀等又分別為不同的測試設備，不僅體積龐大，研發成本更是所費不疵。NI PXI的彈性設計，僅需共用單一控制器，即可輕鬆擴充所需資源，體積上僅有之前單一儀器大小，外出展示時輕便易於攜帶，更免於混亂的佈線走線麻煩；整體而言，研發環境建置費用可以比往節省50%以上，體積更是大幅縮減。

C. 快速與國際接軌

NI透過 RF/通訊先驅使用者 (Lead User) 方案，和全球各國的無線研究機構合作，並有相當豐富的研究成果發表。我們在這次的同頻同時全雙工5G通訊技術研發中，亦採用NI 的 LabVIEW 軟體和 PXI模組，作為 5G 開發案中的關鍵軟硬體，藉由與NI的合作，從理論面和系統面雙管齊下，完善平台建構與整合，快速接軌國際5G技術研發。